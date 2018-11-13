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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Крылья Советов": клубы имеют немало вопросов по проведению матчей РПЛ в понедельник
Представители клубов РПЛ на встрече с руководством премьер-лиги высказали немало вопросов по проведению матчей чемпионата России по понедельникам, рассказал директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов.
В понедельник главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены РПЛ. В частности, речь шла по ключевым вопросам формирования календаря чемпионата.
"Много вопросов по понедельнику - когда команды играют в этот день, то очень маленькая посещаемость, теряется до 30% доходов за матч. Но в то же время, есть вопрос, как исправить ситуацию, если команда играет в Лиге Европы где-то в Португалии, и пока она доберется до дома, будет практически воскресенье. И играть со второго дня на третий сложно. Кто играет в Лиге Европы, хотел бы играть с третьего дня на четвертый", - цитирует Шикунова ТАСС.
В понедельник главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены РПЛ. В частности, речь шла по ключевым вопросам формирования календаря чемпионата.
"Много вопросов по понедельнику - когда команды играют в этот день, то очень маленькая посещаемость, теряется до 30% доходов за матч. Но в то же время, есть вопрос, как исправить ситуацию, если команда играет в Лиге Европы где-то в Португалии, и пока она доберется до дома, будет практически воскресенье. И играть со второго дня на третий сложно. Кто играет в Лиге Европы, хотел бы играть с третьего дня на четвертый", - цитирует Шикунова ТАСС.
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