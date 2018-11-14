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Михаил Гершкович: тренерский штаб Кононова в "Спартаке" – это безобразие

Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович остался недоволен новым тренерским штабом московского "Спартака", в который вошли четверо иностранных специалистов.

"Я воспринял назначение Кононова в "Спартак" с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них. Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счёт. Я абсолютно поддерживаю тот факт, что "Спартак" взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер – Божович в "Крыльях Советов". Наш чемпионат идёт в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своём работают местные тренеры.

Но тренерский штаб Кононова – это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников – иностранцы. "Спартаку" разве не нужно думать о своём поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта? Это же очень важный момент. Один иностранный помощник – можно, но четыре-пять — это нонсенс", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
Теги: Гершкович Кононов Спартак
Сегодня, 00:40
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#2  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 01:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Что он несет.... и еще чем то руководит.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:47)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Так у нас все норовят стать главными.Где же взять желающих в помощники.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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