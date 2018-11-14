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Серж Гнабри: я был удивлен игрой сборной России

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри высказал мнение о сборной России, с которой немцы сыграют в товарищеском матче в Лейпциге 15 ноября.

"Я был удивлен игрой сборной России на чемпионате мира. К сожалению, сейчас у нее много травмированных игроков, но нам важно сконцентрироваться на нашей игре.

Я очень рад снова быть в обойме сборной. Могу отметить атмосферу, мне нравится здесь. Не могу сказать, какая обстановка была после чемпионата, но сейчас мне нравится здесь быть", - цитирует Гнабри Sport24.
Теги: Сборная Германии Сборная России
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