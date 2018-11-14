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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Серж Гнабри: я был удивлен игрой сборной России
Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри высказал мнение о сборной России, с которой немцы сыграют в товарищеском матче в Лейпциге 15 ноября.
"Я был удивлен игрой сборной России на чемпионате мира. К сожалению, сейчас у нее много травмированных игроков, но нам важно сконцентрироваться на нашей игре.
Я очень рад снова быть в обойме сборной. Могу отметить атмосферу, мне нравится здесь. Не могу сказать, какая обстановка была после чемпионата, но сейчас мне нравится здесь быть", - цитирует Гнабри Sport24.
"Я был удивлен игрой сборной России на чемпионате мира. К сожалению, сейчас у нее много травмированных игроков, но нам важно сконцентрироваться на нашей игре.
Я очень рад снова быть в обойме сборной. Могу отметить атмосферу, мне нравится здесь. Не могу сказать, какая обстановка была после чемпионата, но сейчас мне нравится здесь быть", - цитирует Гнабри Sport24.
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