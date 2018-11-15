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Хердюр Магнуссон - о Набабкине: Кирилл отличный игрок, он заслужил возвращение в сборную России

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон прокомментировал вызов в сборную России Кирилла Набабкина.

"Кирилл - отличный футболист, он здорово проводит текущий сезон. Обладая огромны опытом, он помогает всем нам на поле. Хочу поздравить его с возвращением в сборную России, он полностью это заслужил", - сказал исландец.

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Теги: ЦСКА Сборная России Магнуссон Набабкин
Сегодня, 10:12
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