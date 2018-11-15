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Тарханов о натурализации: плохо, что нет своих игроков, но во Франции сейчас белых не найдешь, а в Германии – турки

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов не видит проблемы в том, что в состав национальной команды на матчи с Германией и Швецией был вызван натурализованный бразилец Ари.

— Приглашение Ари было неоднозначно воспринято болельщиками сборной России. А как вы отнеслись к вызову бразильца, получившего российское гражданство?

— Нормально. Ари – хороший футболист. Он давно живет в России, знает русский язык, жена у него русская. Почему нет? Другой вопрос – возраст. Ему уже 31 год и интересно, как он проявит себя на таком уровне. Нужно пробовать и после двух предстоящих матчей принимать какие-то решения не только по поводу него, но и новичков.

— Как вы в целом относитесь к натурализации?

— У каждого свое мнение по этому вопросу, я же нормально воспринимаю этот процесс. Почему не воспользоваться такой возможностью, если у нас нет своих русских форвардов? А матч со сборной Германии – тест, который поможет ответить на вопрос, как Ари будет себя чувствовать на этом уровне. Посмотрим.

— За последнее время Россия натурализовала пять футболистов. Не многовато?

— Обратите внимание на то, что в мини-футболе почти вся сборная России состоит из бразильцев (смеется). Безусловно, плохо, что нет своих игроков. Однако Марио Фернандес на чемпионате мира-2018 был одним из лучших защитников правой зоны. Почему его не вызывать? Гилерме уже сто лет играет в России и знает наш язык. Натурализованные футболисты есть во всех странах. В сборной Франции образца 90-х годов практически не было темнокожих, а сейчас там белых не найдешь – играют одни африканцы. Цвета сборной Германии защищают турки. Что здесь такого? Это абсолютно нормальная практика. Конечно, хочется видеть своих, но в атаке их нет. Только Артем Дзюба, Федор Чалов и Федор Смолов.

— Матчи с Германией и Швецией станут заключительными для сборной России в 2018 году. Что самое главное в этих встречах?

— Проверка футболистов, задел для подготовки в дальнейшем, и, естественно, результат. Все-таки победа в Лиге наций позволяет выйти в высший дивизион,

"Матч ТВ"
Сегодня, 13:45
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Старый гондон заявил: у нас нет своих русских форвардов.
У тебя же в "Урале" были русские форварды, что же ты Санёк так нахально врешь?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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