Новости партнеров

Владимир Габулов хочет вернуть "Аланию" в Премьер-Лигу

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, недавно назначенный на должность министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии, заявил о намерении вернуть "Аланию" в Премьер-Лигу.

"Абсолютно уверен, что футбол в Осетии больше, чем футбол. Для многих это сейчас больная тема. Надеюсь, что совместными усилиями выведем футбол в нашей республике на новый, высокий уровень.

Главой республики Вячеславом Битаровым поставлена задача в том числе по возрождению футбольного клуба "Алания", и мы будем принимать непосредственное участие в реализации этого вопроса. В период своего футбольного простоя два года назад я обучался спортивному менеджменту, и этот опыт и знания теперь послужат на пользу", - цитирует Габулова ТАСС.
Теги: Габулов Алания
Сегодня, 14:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
#6  xxd   (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Хоти..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
за счет налогоплательщиков что ли?
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Там долгов наверное тьма,кто за них расплачиваться будет?

Обанкротят, если еще не обанкротили, да создадут новую Аланию, как будто в первый раз....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 15:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Для начала надо вывести ликёро-водочную кампанию Исток, на уровень 1995 года! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 15:33)
  • +2
  •  (2)

Если как Анжи то лучше не надо! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 15:09)
  • 0
  •  (0)

Там долгов наверное тьма,кто за них расплачиваться будет?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.