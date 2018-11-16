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Йоахим Лев: мы решили исход матча с Россией еще в первом тайме

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Россией (3:0).

"Первый тайм был очень хорошим. По сути, в нем мы решили исход встречи. Во второй половине динамика спала, мы не так хорошо заполняли зоны. У нас на поле были молодые игроки, они еще не выступают стабильно.

Результат — не самое главное. Было важно правильно сыграть и выполнить план на игру. Я хотел, чтобы нападающие играли хладнокровно. Последние два дня мы говорили только о продуктивности в атаке", – сказал Лев.

Sport24
Теги: Сборная России Сборная Германии Лев
Сегодня, 09:42
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#1  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 10:11)
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Болеет за:
«Зенит»
В первом тайме решили,а во втором просто отдыхали!А с кем играть то?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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