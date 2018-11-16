Йоахим Лев: мы решили исход матча с Россией еще в первом тайме

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Россией (3:0)."Первый тайм был очень хорошим. По сути, в нем мы решили исход встречи. Во второй половине динамика спала, мы не так хорошо заполняли зоны. У нас на поле были молодые игроки, они еще не выступают стабильно.Результат — не самое главное. Было важно правильно сыграть и выполнить план на игру. Я хотел, чтобы нападающие играли хладнокровно. Последние два дня мы говорили только о продуктивности в атаке", – сказал Лев.