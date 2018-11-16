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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: натурализация - это палка о двух концах
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными Германии и России (3:0).
- Об игре:
- Мы просто слабее, намного слабей. Немцы превосходили нас как с командной точки зрения, так и с индивидуальной, и что самое интересное, сборная Германии тоже играла вторым составом. Вся игра была сделана в первом тайме, и я, честно говоря, был удивлён, почему Черчесов вышел играть с хозяевами поля шашки наголо, меня это потрясло! Тренер разве не понимал, что мы слабее соперника? Нужно было выбрать тактику, которая была более приемлема в матче с таким соперником, и я не говорю про глухую оборону, но хотя бы крепкие оборонительные редуты с попытками поймать соперника на контратаке. Эта тактика имела шансы на успех с немцами куда больше, а в итоге мы получили 3 ещё в первом тайме, и это ещё легко отделались.
Во втором же тайме Германия просто сбавила в обороте, имея комфортное преимущество в счёте. Игру во втором тайме за счёт этого удалось выровнять, но и то вообще не угрожая воротам соперника, ни одного удара в створ за 90 минут! Мы просто провели слабую игру, это нужно признать. Пусть тренерский штаб разбирается. Думаю, многие из болельщиков больше разочарованы не результатом, а игрой.
- О дебюте Ари в сборной России:
- Игрока нужно судить по его статистике, по индивидуальным действиям, и Ари во всех смыслах никак себя не проявил. Вообще натурализация - это палка о двух концах. Не будет легионер выходить и драться за сборную России. Исключением стал только Марио Фернандес, поскольку это талантливый парень, который выходит и профессионально делает свою работу вне зависимости от того, на какой позиции он бы сыграл. Одного Фернандеса и хватило бы, но сейчас в составе сборной натурализованных 5 человек... ну зачем они нужны? Зачем мы занимаемся самообманом? За очень редким исключением натурализованный футболист будет отдавать душу за свою новую сборную.
Я высказался против натурализации, за что в интернете некоторые болельщики начали меня оскорблять и называть расистом. Ну какой я расист? Я просто хочу, чтобы за нашу сборную играли российские футболисты. Вот чем вчера бы игру испортил бы Чалов? Мне кажется, что Фёдор 2-3 момента, в отличие от Ари, создал бы. Это моё мнение. Чалов бегает, он в хорошей форме и он молод.
Раз натурализуем, ну так давайте и закройте все детско-юношеские академии... натурализуем и всё. Я не против натурализации одного достойного футболиста, но 5 человек, среди которых Гильерме... у нас же очень сильная вратарская школа, одна из лучших в мире...
Rusfootball.info
- Об игре:
- Мы просто слабее, намного слабей. Немцы превосходили нас как с командной точки зрения, так и с индивидуальной, и что самое интересное, сборная Германии тоже играла вторым составом. Вся игра была сделана в первом тайме, и я, честно говоря, был удивлён, почему Черчесов вышел играть с хозяевами поля шашки наголо, меня это потрясло! Тренер разве не понимал, что мы слабее соперника? Нужно было выбрать тактику, которая была более приемлема в матче с таким соперником, и я не говорю про глухую оборону, но хотя бы крепкие оборонительные редуты с попытками поймать соперника на контратаке. Эта тактика имела шансы на успех с немцами куда больше, а в итоге мы получили 3 ещё в первом тайме, и это ещё легко отделались.
Во втором же тайме Германия просто сбавила в обороте, имея комфортное преимущество в счёте. Игру во втором тайме за счёт этого удалось выровнять, но и то вообще не угрожая воротам соперника, ни одного удара в створ за 90 минут! Мы просто провели слабую игру, это нужно признать. Пусть тренерский штаб разбирается. Думаю, многие из болельщиков больше разочарованы не результатом, а игрой.
- О дебюте Ари в сборной России:
- Игрока нужно судить по его статистике, по индивидуальным действиям, и Ари во всех смыслах никак себя не проявил. Вообще натурализация - это палка о двух концах. Не будет легионер выходить и драться за сборную России. Исключением стал только Марио Фернандес, поскольку это талантливый парень, который выходит и профессионально делает свою работу вне зависимости от того, на какой позиции он бы сыграл. Одного Фернандеса и хватило бы, но сейчас в составе сборной натурализованных 5 человек... ну зачем они нужны? Зачем мы занимаемся самообманом? За очень редким исключением натурализованный футболист будет отдавать душу за свою новую сборную.
Я высказался против натурализации, за что в интернете некоторые болельщики начали меня оскорблять и называть расистом. Ну какой я расист? Я просто хочу, чтобы за нашу сборную играли российские футболисты. Вот чем вчера бы игру испортил бы Чалов? Мне кажется, что Фёдор 2-3 момента, в отличие от Ари, создал бы. Это моё мнение. Чалов бегает, он в хорошей форме и он молод.
Раз натурализуем, ну так давайте и закройте все детско-юношеские академии... натурализуем и всё. Я не против натурализации одного достойного футболиста, но 5 человек, среди которых Гильерме... у нас же очень сильная вратарская школа, одна из лучших в мире...
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