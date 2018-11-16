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Андрей Лунев: нам нужно больше играть с топ-соперниками

Вратарь сборной России Андрей Лунев прокомментировал итог матча с Германией (0:3).

"Немцы понравились тактически, технически и физически, вообщем топ-уровень. Я моог вытащить первый мяч, но принял неправильное решение. Начал гадать, хотя мог остаться на месте и реагировать, тогда был бы шанс отбить. Удовлетворения от своей игры нет: трешку в первом тайме пропустил. Хорошо, что немцы еще расслабились - могли и больше мне накидать.

Нужно побольше играть с топ-соперниками: Испанией, Германией, Аргентиной, Францией. По сравнению с ними понимаешь, что не идеален, что нужно много работать", — передает слова футболиста Sport24.
Теги: Лунев Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 16:38
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#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Даже Коченков стоит лучше

молкни, падла


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 17:36)
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online
Болеет за:
«Терек»
Даже Коченков стоит лучше этого днаря, пропускающего все голы в очко.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 17:31)
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Лодыгина пора выставлять, а то скучно на Лунёва смотреть
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:17)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Тренируйся на кошках, топ-соперники не твой уровень. Надеюсь Черчесов, как вратарь, это понял.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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