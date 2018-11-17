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Шамиль Газизов: не удивлюсь, если скоро Тилль заинтересует большие клубы

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов оценил вероятность ухода из команды полузащитника Оливье Тилля.

"Тилль сразу всем понравился. Дает большой объем на поле, играет ярко. У него очень хорошие перспективы для дальнейшего роста.

Если он продолжит прогрессировать, не удивлюсь, что он заинтересует большие клубы. Тем более скауты зарубежных команд знают, как работает "Уфа" – что мы готовы к сотрудничеству. Так что все реально", - сказал Газизов.
Теги: Газизов Уфа Тилль
Сегодня, 10:12
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