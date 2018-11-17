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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Антон Заболотный: со Швецией будет хорошая игра
Нападающий сборной России Антон Заболотный отметил, что товарищеская встреча с командой Германии (0:3) дала хороший опыт.
"Хорошие ощущения, прошли вчера восстановление, команда провела работу над ошибками, проанализировали матч с немцами. Готовимся к следующему матчу, хорошая и рабочая атмосфера в команде. Матч с Германией дал хороший опыт, мы играли с командой, которая состоит из игроков европейских чемпионатов. Другие скорости, другие наигровки. Опыт хороший получили. С первых минут сложновато было, но потом уже включаешься, привыкаешь, начинаешь биться более или менее на равных.
Конечно, есть ощущение, что прибавляю. Привыкаешь к скоростям, играя с такими соперниками, как Германия, а потом уже все это переносишь на тренировочный процесс и в чемпионат России.
Матч шведов с турками будем смотреть в гостинице. У Швеции силовая команда, в ближайшее время еще посмотрим на видео их, будем плотно готовиться. Думаю, будет хорошая игра.
Слежу ли я за комментариями в СМИ? Хорошо, что вспоминают меня (эксперты). На самом деле, самое главное мнение – главного тренера, тренерского штаба, другие мнения меня не интересуют. Отсекаю их", - цитирует Заболотного "Р-Спорт".
"Хорошие ощущения, прошли вчера восстановление, команда провела работу над ошибками, проанализировали матч с немцами. Готовимся к следующему матчу, хорошая и рабочая атмосфера в команде. Матч с Германией дал хороший опыт, мы играли с командой, которая состоит из игроков европейских чемпионатов. Другие скорости, другие наигровки. Опыт хороший получили. С первых минут сложновато было, но потом уже включаешься, привыкаешь, начинаешь биться более или менее на равных.
Конечно, есть ощущение, что прибавляю. Привыкаешь к скоростям, играя с такими соперниками, как Германия, а потом уже все это переносишь на тренировочный процесс и в чемпионат России.
Матч шведов с турками будем смотреть в гостинице. У Швеции силовая команда, в ближайшее время еще посмотрим на видео их, будем плотно готовиться. Думаю, будет хорошая игра.
Слежу ли я за комментариями в СМИ? Хорошо, что вспоминают меня (эксперты). На самом деле, самое главное мнение – главного тренера, тренерского штаба, другие мнения меня не интересуют. Отсекаю их", - цитирует Заболотного "Р-Спорт".
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