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Антон Заболотный: со Швецией будет хорошая игра

Нападающий сборной России Антон Заболотный отметил, что товарищеская встреча с командой Германии (0:3) дала хороший опыт.

"Хорошие ощущения, прошли вчера восстановление, команда провела работу над ошибками, проанализировали матч с немцами. Готовимся к следующему матчу, хорошая и рабочая атмосфера в команде. Матч с Германией дал хороший опыт, мы играли с командой, которая состоит из игроков европейских чемпионатов. Другие скорости, другие наигровки. Опыт хороший получили. С первых минут сложновато было, но потом уже включаешься, привыкаешь, начинаешь биться более или менее на равных.

Конечно, есть ощущение, что прибавляю. Привыкаешь к скоростям, играя с такими соперниками, как Германия, а потом уже все это переносишь на тренировочный процесс и в чемпионат России.

Матч шведов с турками будем смотреть в гостинице. У Швеции силовая команда, в ближайшее время еще посмотрим на видео их, будем плотно готовиться. Думаю, будет хорошая игра.

Слежу ли я за комментариями в СМИ? Хорошо, что вспоминают меня (эксперты). На самом деле, самое главное мнение – главного тренера, тренерского штаба, другие мнения меня не интересуют. Отсекаю их", - цитирует Заболотного "Р-Спорт".
Теги: Заболотный Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 16:11
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#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:53)
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Болеет за:
«Спартак»
хорошая -для кого? smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 17:43)
  • +1
  •  (1)

Шведы сегодня обыграют турок, а потом в Швеции обыграют Россию, конечно, хорошая игра будет, только у...шведов! (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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