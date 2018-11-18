Роман Зобнин завтра пройдет дополнительное медицинское обследование

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование.Защитник Илья Кутепов получил паузу для профилактики мышечного перенапряжения, полузащитник Роман Еременко - вне общей группы из-за ушиба тазобедренного сустава.Педро Роша набирает форму, притом что последствия старой мышечной травмы бразильца полностью устранены. Александр Селихов тренировался со всей командой с небольшими ограничениями.