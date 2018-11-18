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Роман Зобнин завтра пройдет дополнительное медицинское обследование

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование.

Защитник Илья Кутепов получил паузу для профилактики мышечного перенапряжения, полузащитник Роман Еременко - вне общей группы из-за ушиба тазобедренного сустава.

Педро Роша набирает форму, притом что последствия старой мышечной травмы бразильца полностью устранены. Александр Селихов тренировался со всей командой с небольшими ограничениями.

ФК "Спартак"
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 15:39
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#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 17:27)
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brysy,
может напомнишь че у Селихова за травма была ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 15:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Зобнин как загнанная лошадь, весь Ч.М. без замен, Ч.Р. без замен, теперь опять сборная, нагрузки бешеные, вот и подломался, а вот про Селихова что-то совсем мало информации, чего он там так сломался, что до сих пор никак не оклемается.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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