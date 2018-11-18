Новости партнеров

Георгий Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России на матч группового турнира Лиги наций против Швеции.

27-летний игрок прилетит в Стокгольм в воскресенье вечером вместе с форвардом Артемом Дзюбой.

Щенников заменит защитника Федора Кудряшова.

Теги: Щенников Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 18:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  К.А.  Столица (Сегодня, 18:46)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
совсем с защитой бяда по ходу...

а,так там кудряш на травме.тогда понятно.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 18:42)
  • +6
  •  (8)
online

давно уже заслужил!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.