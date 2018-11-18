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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Георгий Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией
Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России на матч группового турнира Лиги наций против Швеции.
27-летний игрок прилетит в Стокгольм в воскресенье вечером вместе с форвардом Артемом Дзюбой.
Щенников заменит защитника Федора Кудряшова.
27-летний игрок прилетит в Стокгольм в воскресенье вечером вместе с форвардом Артемом Дзюбой.
Щенников заменит защитника Федора Кудряшова.
Сегодня вечером в расположение национальной сборной России в Стокгольм вместе с форвардом Артёмом Дзюбой прилетит защитник ЦСКА Георгий Щенников.— Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2018
Это связано с тем, что защитник Федор Кудряшов не сможет принять участие в матче со Швецией 20 ноября. 1/2 pic.twitter.com/vX8TEVrAPX
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