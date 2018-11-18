Георгий Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией

Сегодня вечером в расположение национальной сборной России в Стокгольм вместе с форвардом Артёмом Дзюбой прилетит защитник ЦСКА Георгий Щенников.

Это связано с тем, что защитник Федор Кудряшов не сможет принять участие в матче со Швецией 20 ноября. 1/2 pic.twitter.com/vX8TEVrAPX