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Далер Кузяев: сборная России отошла от поражения Германии

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового турнира Лиги наций против Швеции.

"Сборная России по футболу полностью отошла от поражения команде Германии. Тот матч уже в прошлом. Разобрали ошибки, посмотрели видео, надеюсь, что в предстоящем матче против шведов мы учтем опыт поражения и такого не повторим.

Нас ждет очень интересный матч, шведы, как и мы, дошли до четвертьфинала на прошедшем чемпионате мира, поэтому просто не будет. Хотелось бы отметить, что соперник отличается хорошей организацией игры и дисциплиной. Из футболистов отметил бы Андреаса Гранквиста и Виктора Классона.

Мы провели хороший тренировочный сбор. Отлично потренировались. Было много занятий на тактику и физику. Все хорошо", - цитирует Кузяева ТАСС.
Теги: Кузяев Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 19:35
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