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Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч Швеция - Россия

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, как закончится матч сборных Швеции и России.

"Конечно, от игры со Швецией жду более позитивного результата, чем получилось во встрече с Германией. Игра предстоит интересная. С обоюдными шансами. Предположу счёт 1:1 с голом Дзюбы. Придётся непросто, но я верю в наших ребят", - сказал Нигматуллин.

UEFA
Теги: Нигматуллин Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 13:57
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#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:52)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если шведы забьют первыми то мы проиграем, а если наооборот то ничья
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Angelsh   (Сегодня, 14:24)
  • -1
  •  (3)
online

Без Фернандеса и Зобнина наши ребята ни на что не способны. 2:0 в пользу шведов.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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