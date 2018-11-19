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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч Швеция - Россия
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, как закончится матч сборных Швеции и России.
"Конечно, от игры со Швецией жду более позитивного результата, чем получилось во встрече с Германией. Игра предстоит интересная. С обоюдными шансами. Предположу счёт 1:1 с голом Дзюбы. Придётся непросто, но я верю в наших ребят", - сказал Нигматуллин.
UEFA
"Конечно, от игры со Швецией жду более позитивного результата, чем получилось во встрече с Германией. Игра предстоит интересная. С обоюдными шансами. Предположу счёт 1:1 с голом Дзюбы. Придётся непросто, но я верю в наших ребят", - сказал Нигматуллин.
UEFA
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