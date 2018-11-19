Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч Швеция - Россия

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, как закончится матч сборных Швеции и России."Конечно, от игры со Швецией жду более позитивного результата, чем получилось во встрече с Германией. Игра предстоит интересная. С обоюдными шансами. Предположу счёт 1:1 с голом Дзюбы. Придётся непросто, но я верю в наших ребят", - сказал Нигматуллин.