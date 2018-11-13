"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба

Региональные отделения болельщиков "Спартака" по всей России поддержали позицию фанатского объединения "Фратрия", которое раскритиковало руководство клуба."В нашем клубе не место предателям, пустословам и людям которым наплевать на "Спартак" и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и нашего имени."Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!, – говорится в постах в соцсетях региональных отделений болельщиков "Спартака" в Екатеринбурге, Калининграде, Иркутске, Мурманске, Краснодаре, а также других городах и регионах России.