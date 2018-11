"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба

View this post on Instagram

От лица объединения Уральцы хотим внести ясность касательно сложившейся ситуации. Наша позиция солидарна с позицией Фратрии. Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям которым наплевать на Спартак и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени Спартак. Спартак не команда, Спартак - это мы! Так же под этой позицией подписалось несколько регионов РФ, о чем они расскажут на своих личных страницах инстаграм! ??так же ждём репоста от тех кто солидарен с этой позицией. #руководствоВОН