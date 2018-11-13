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"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба

Региональные отделения болельщиков "Спартака" по всей России поддержали позицию фанатского объединения "Фратрия", которое раскритиковало руководство клуба.

"В нашем клубе не место предателям, пустословам и людям которым наплевать на "Спартак" и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и нашего имени.

"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!, – говорится в постах в соцсетях региональных отделений болельщиков "Спартака" в Екатеринбурге, Калининграде, Иркутске, Мурманске, Краснодаре, а также других городах и регионах России.

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От лица объединения Уральцы хотим внести ясность касательно сложившейся ситуации. Наша позиция солидарна с позицией Фратрии. Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям которым наплевать на Спартак и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени Спартак. Спартак не команда, Спартак - это мы! Так же под этой позицией подписалось несколько регионов РФ, о чем они расскажут на своих личных страницах инстаграм! ??так же ждём репоста от тех кто солидарен с этой позицией. #руководствоВОН

A post shared by Уральцы ??? (@rw_ural) on

Теги: Спартак
Сегодня, 14:49
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#8  Lols  Лондон (Сегодня, 16:11)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Вы говно а не команда
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  Realist2000   (Сегодня, 16:03)
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online

Такие же дебилы,как и Фратрия и чудаки,жгущие файеры и запускающие петарды во время матча. Они и есть говно,льющие воду на лукойловскую мельницу,разрушившую Спартак.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:54)
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online

Осталось выяснить, кто из участвующих сторон - Спартак, а кто - гавно))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Те кто выдвигают такие лозунги ну просто щеглы не дружат с головой, ФК Спартак это коллектив и мы-болельщики сопереживаем за них несмотря не на какие отрицательные ситуации, а те кто живет и руководствуется сиюминутными эмоциями не имеют право говорить от имени всех.

верно сказал! пара щеглов с урала, которые такиеже идиоты, как и придурки из фратрии, которых в москве не более 4000, пытаются подменить собой мнение сотен тысяч болельщиков Спартака по всей России!
ИДИТЕ на ХЕР малохольные!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 15:26)
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"Спартак не команда..." ))))))))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Те кто выдвигают такие лозунги ну просто щеглы не дружат с головой, ФК Спартак это коллектив и мы-болельщики сопереживаем за них несмотря не на какие отрицательные ситуации, а те кто живет и руководствуется сиюминутными эмоциями не имеют право говорить от имени всех.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 14:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Дебилы вы. Вы безумная толпа. Вы стадо, бредущее под кнутами нескольких пастухов, выключив мозг и включив стадный инстинкт. Тьфу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:50)
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну с тем что Спартак не команда, не поспоришь...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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