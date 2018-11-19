Константин Зырянов: товарищеский матч с "Кайратом" – бесценный опыт для молодежи

Старший тренер молодежки "Зенита" Константин Зырянов объяснил, почему за основную команду выступает мало собственных воспитанников.– Играя только в молодежном первенстве, невозможно оценить даже уровень ФНЛ, – цитирует Зырянова пресс-служба питерской команды. – А тут матч с соперником, который выступает в еврокубках. Да еще вокруг сорок тысяч зрителей. Я смотрел эту игру с трибуны, специально пришел понаблюдать за своими ребятами. И было видно, насколько Юра сырой, насколько суетливы его движения. Сразу заметно, что ему еще расти и расти. Участие в таких матчах – пища для серьезных размышлений. Одно дело, если играешь против сверстников, и совсем иначе выглядишь в компании взрослых футболистов, которые действуют более разумно. Так что такие командировки – бесценный опыт для молодежи.