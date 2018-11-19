Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:25
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (4)
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (4)
14:49
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (19)
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (19)
12:54
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
11:35
Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА (4)
Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА (4)
11:33
"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото) (5)
"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото) (5)
10:13
Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет? (3)
Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет? (3)
Константин Зырянов: товарищеский матч с "Кайратом" – бесценный опыт для молодежи
Старший тренер молодежки "Зенита" Константин Зырянов объяснил, почему за основную команду выступает мало собственных воспитанников.
– В сентябрьском товарищеском матче главной команды "Зенита" с "Кайратом" на поле выходил лишь один представитель молодежной команды – Юрий Першин. Насколько полезны такие командировки в основу?
– Играя только в молодежном первенстве, невозможно оценить даже уровень ФНЛ, – цитирует Зырянова пресс-служба питерской команды. – А тут матч с соперником, который выступает в еврокубках. Да еще вокруг сорок тысяч зрителей. Я смотрел эту игру с трибуны, специально пришел понаблюдать за своими ребятами. И было видно, насколько Юра сырой, насколько суетливы его движения. Сразу заметно, что ему еще расти и расти. Участие в таких матчах – пища для серьезных размышлений. Одно дело, если играешь против сверстников, и совсем иначе выглядишь в компании взрослых футболистов, которые действуют более разумно. Так что такие командировки – бесценный опыт для молодежи.
ФК "Зенит"
– В сентябрьском товарищеском матче главной команды "Зенита" с "Кайратом" на поле выходил лишь один представитель молодежной команды – Юрий Першин. Насколько полезны такие командировки в основу?
– Играя только в молодежном первенстве, невозможно оценить даже уровень ФНЛ, – цитирует Зырянова пресс-служба питерской команды. – А тут матч с соперником, который выступает в еврокубках. Да еще вокруг сорок тысяч зрителей. Я смотрел эту игру с трибуны, специально пришел понаблюдать за своими ребятами. И было видно, насколько Юра сырой, насколько суетливы его движения. Сразу заметно, что ему еще расти и расти. Участие в таких матчах – пища для серьезных размышлений. Одно дело, если играешь против сверстников, и совсем иначе выглядишь в компании взрослых футболистов, которые действуют более разумно. Так что такие командировки – бесценный опыт для молодежи.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.