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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В ГИБДД ответили на обвинения Аленичева в адрес сотрудников ДПС
Дежурный сотрудник ГИБДД по Красноярскому краю Елена Авдеева прокомментировал слова главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, который обвинил его коллег в потере ключей от своего автомобиля.
"Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранён от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.
Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.
Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования", - цитирует Авдееву "Чемпионат.сом".
"Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранён от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.
Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.
Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования", - цитирует Авдееву "Чемпионат.сом".
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