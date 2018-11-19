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В ГИБДД ответили на обвинения Аленичева в адрес сотрудников ДПС

Дежурный сотрудник ГИБДД по Красноярскому краю Елена Авдеева прокомментировал слова главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, который обвинил его коллег в потере ключей от своего автомобиля.

"Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранён от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.

Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.

Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования", - цитирует Авдееву "Чемпионат.сом".
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 20:34
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(7)
#5  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отказаться мог на эмоциях, принципиально. Если ситуация пахнет разводом (а очень на это походе с его слов). Многие из нас завелись бы в подобном случае.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 21:25)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zloy
Цитата: diego milito 22
Скорее всего, врет сотрудник ДПС. Аленичеву нужно обратиться в Следственный комитет РФ по поводу превышения сотрудниками должностных полномочий и требовать привлечь их к уголовной ответственности по 286 статье УК РФ.

Откуда такая уверенность? Что Алень не мог бухим ехать? Не такой он уж и святой чел! Старков подтвердит. Впрочем если это подстава это конечно ппц, енисей - м..ки


Здесь идет разговор о потерянных ключах и незаконном изъятии автомобиля. Если будет известно, что сотрудники ДПС заводили его или проникали в салон или багажник, то явное превышение.
Только этот фрагмент из слов Елены Авдеевой и прокомментировал.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  zloy   (Сегодня, 21:02)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: diego milito 22
Скорее всего, врет сотрудник ДПС. Аленичеву нужно обратиться в Следственный комитет РФ по поводу превышения сотрудниками должностных полномочий и требовать привлечь их к уголовной ответственности по 286 статье УК РФ.

Откуда такая уверенность? Что Алень не мог бухим ехать? Не такой он уж и святой чел! Старков подтвердит. Впрочем если это подстава это конечно ппц, енисей - м..ки. Алень да плюнь ты на них сам разорви контракт, им все равно п..да
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  LIAZ677   (Сегодня, 20:45)
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  •  (6)

Пока все мутно.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 20:41)
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего, врет сотрудник ДПС. Аленичеву нужно обратиться в Следственный комитет РФ по поводу превышения сотрудниками должностных полномочий и требовать привлечь их к уголовной ответственности по 286 статье УК РФ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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