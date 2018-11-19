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Павел Колобков: сборной России нужно сделать правильные выводы из поражения от немцев

Сборная России должна сделать правильные выводы из товарищеской игры с командой Германии, в которой она потерпела поражение с крупным счетом, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Игра с немцами была товарищеской, где проверялись связи между игроками. По сути, в отсутствие ряда игроков это была новая команда, разница между товарищеской и официальной играми огромна. Надеюсь, игра со шведами будет уже другой, да и команда Швеции отличается от сборной Германии. Несмотря на неудачу на чемпионате мира, немцы все равно остаются лидерами.

Не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения 0:3, нужно просто сделать правильные выводы и учесть это. Я верю в талант нашего тренера и в талант наших игроков, поэтому будем надеяться, что они покажут игру, которую показывали совсем недавно", - цитирует Колобкова ТАСС.
Теги: Колобков
Вчера, 23:04
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:18)
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Не о чём....Нет товарищеских игр господин колобков ....именно с маленькой буквы.....А ЕСТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ...если вы не знали......КАК БЫВШИЕ СПОРТСМЕНЫ ПЕРЕХОДЯТ В ЧИНОВНИКИ .....к этому правительству становятся ... АЛЯ КЛИЧКО....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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