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Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации морального и материального вреда. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, близкий к следствию.

"В материальном плане вопрос с водителем урегулирован - деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств", - сказал источник. Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.

Адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:05
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#11  Сибирячок   (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что за чушь? Кокорина в избиении водилы не обвиняли и зачем ему деньги перечислять?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мганга любит футбол
Цитата: scorpion 69
а чинушам многие бы с удовольствием настучали стульями по бошкам

у черни всегда будут недовльные чинуши спартсмены артисты итыде проста у самих неполучилось

учите грамматику и правописание,а то вас без стакана не поймешь,и кстати вы же тоже чернь,не плейбой там или мажорик недобитый
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#9  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18)
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online

Цитата: scorpion 69
а чинушам многие бы с удовольствием настучали стульями по бошкам

у черни всегда будут недовльные чинуши спартсмены артисты итыде проста у самих неполучилось
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#8  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
Ну вот, с водилой расплатились, видно размер суммы конпенсации согласовали, а с чинушами ещё пока не договорились, там наверняка суммочка не хилая должна быть.

а чинушам многие бы с удовольствием настучали стульями по бошкам,потому что они жируют,
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:54)
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Болеет за:
«Динамо К»
verhdon27,
Да водитель вроди бы озвучивал сумму в 500000 рублей. Если они за запись в кафе готовы были отдать 5 миллионов,то компенсация водителю выглядит довольно смехотворной..
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 18:40)
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Ну повезло мужику приличные бабки наверное срубил! Было бы счастье да не счастье помогло! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 18:33)
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сумму компенсации должен установить суд.
Здесь скорее всего, гниды-адвокаты работают на противоположную сторону.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Телесоска дала добро.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:20)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну здравствуй,красивая жизнь!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 18:17)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, с водилой расплатились, видно размер суммы конпенсации согласовали, а с чинушами ещё пока не договорились, там наверняка суммочка не хилая должна быть.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 18:07)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
И сколько же, если не секрет?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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