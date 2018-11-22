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Александр Селихов полностью восстановился и готовится к матчу с "Крыльями"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

Сегодня работа на базе в Тарасовке, длившаяся в общей сложности около полутора часов, началась для красно-белых в одиннадцать утра в тренажерном зале. Затем прошло теоретическое занятие. А после этого игроки под руководством Олега Кононова провели интенсивную тренировку на поле.

В общей группе работал Ивелин Попов, вернувшийся из сборной Болгарии. Другие сборники – Георгий Джикия и Михаил Игнатов – занимались по индивидуальной программе. Вечером схожая тренировка ждет Лоренсо Мельгарехо, который прилетел сегодня в Москву после визита со сборной Парагвая в Южную Африку.

Кроме того, к полноценной работе приступил голкипер Александр Селихов. Он полностью восстановился от последствий травмы ахилла, полученной в мае, и сегодня впервые работал в общей группе без каких-либо ограничений.

ФК "Спартак"
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 18:45
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(1)
#1  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 19:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то. Слава Богу.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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