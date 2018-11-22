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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Аленичев: будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в преддверии гостевого матча 15-го тура РПЛ с "Динамо" (24 ноября) выступил с официальным заявлением.
"Впереди у команды три важных матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме. Нет никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды. Это наиважнейшая задача на сегодня — набор максимального количества очков.
Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся.
Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков!", - цитирует Аленичева пресс-служба клуба.
"Впереди у команды три важных матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме. Нет никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды. Это наиважнейшая задача на сегодня — набор максимального количества очков.
Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся.
Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков!", - цитирует Аленичева пресс-служба клуба.
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