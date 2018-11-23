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Луиз Адриано: буду выполнять свою работу и без Карреры

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано высказался об отставке главного тренера команды Массимо Карреры.

"Меня действительно звал в "Спартак" Каррера, но с чего вдруг я перестану выполнять без него поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком "Спартака" и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к "Спартаку" с моей стороны и близко нет.

Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом. Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для "Спартака". Мы в середине таблицы – ну куда это годится?!", - цитирует Адриано официальный сайт клуба.
Теги: Адриано Каррера Спартак
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