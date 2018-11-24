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Павел Комолов: тяжело сказать, влияет ли на команду ситуация вокруг Аленичева

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов поделился впечатлениями от победы в матче 15-го тура РПЛ с московским "Динамо" (2:1).

"Можно ли называть победу неожиданностью? Я думаю, её можно назвать "Ну наконец-то!" Мы ожидаем победу в любой игре, когда выходим на поле. Это уже была необходимость, нам надо было побеждать. В первую очередь было психологически тяжело играть, когда столько игр уже проиграно, отсюда иногда играем сумбурно. В психологическом плане эта победа очень важна.

Нет никакого секрета в установке Аленичева, полсезона же ещё играть. В первую очередь Дмитрий Анатольевич — тактик. Кричал ли в перерыве? Он умеет кричать, но всё равно, когда повышает голос, в первую очередь он выражает то, что хочет видеть на поле, а не просто кричит — и всё. Что касается его встречи с руководством, то я не обладаю такой информацией, это его дела, а нам не об этом надо думать, а готовиться к играм.

Влияет ли ситуация вокруг Аленичева на команду? Ситуация необычная, странная, конечно. Но тяжело сказать, влияет или нет. Опять же, нам нужно концентрироваться на подготовке к своим матчам, а не на этом всём", - цитирует Комолова "Чемпионат.сом".
Теги: Комолов Енисей Динамо
Сегодня, 18:37
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#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Сибирь»
Зачем игроку давать такие интерьвью? Ни мясо ни рыба.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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