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Гендиректор "Крыльев": незаслуженное поражение, будем писать в судейский департамент

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:3).

"Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться. Не верю, что это предвзятость, но ошибки вопиющие. Будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
Теги: Шашков Крылья Советов Спартак
Сегодня, 17:22
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#10  ADonskoi   (Сегодня, 18:24)
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Уважаемый Пивовед! Среди ветеранов Великой Отечественной войны было много моих знакомых, которые рассказывали мне о страшных боях и больших потерях наших войск в Восточной Пруссии : солдат, офицеров и генерала армии дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Это второй самородок после Г.К. Жукова, благодаря которым и другим в числе 11 миллионов погибших в войне военнослужащим, мы победили фашистскую Германию и сохранили нашу страну и наш народ. Маленькая к вам просьба: добавьте перед словом " Кенигсберщина" слова "завоеванной Красной Армией". Иначе вы плюете в нашу великую Победу в Великой Отечественной войне 1041 - 1945 годов. Не обижайтесь, но не подыгрывайте неофашистам
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#9  Apant1   (Сегодня, 18:03)
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Согласен Башкирова надо было гнать паганой метлой ещё в первом тайме и победа должна была быть сухой, гол крылья из чистого офсайда забили, куда судьи смотрят, неприменно надо подавать жалобу. А так всех с заслуженной победой и хорошо что с волевой
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#8  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:55)
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Правильно, надо писать. Причём, толку будет больше если написать в "Спортлото".
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#7  truten74   (Сегодня, 17:52)
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Су...кам телевизор не поставить возле поля,денег нет но вы держитесь.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#6  KARASS   (Сегодня, 17:41)
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дела идут -контора пишет а толку наш футбол медленно умирает laughing
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:35)
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Болеет за:
«Спартак»
И это, верните 70 миллионов в бюджет за Рыжикова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 17:31)
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Болеет за:
ЦСКА
гыыы... очередные "писатели"... кому вы, нах, нужны в нашей ситуации? rage


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 17:29)
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Болеет за:
«Спартак»
кс вообще забили из "вне игры", но почему то все молчат, да и башкиров заслужил удаление


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Количество неназначенных пенальти в каждой минутой растёт, а гол Кониленко всё не отменяют. Товарищ Шпак, пенальти то было 2 или 3? А магнитофонов? А портсигаров? Импортных. А горчичников у Башкирова сколько?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:25)
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«Спартак»
у тебя твоего дятла не удалили дважды+ гол из офсайда засчитали + несуществующий офсайд нашли у Спартачей при выходе 2 в 0 - и ты ещё ноешь ?
Спартаку стОит встречку предъявить- и добиться красной карточки для КрыСы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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