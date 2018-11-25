Александр Шикунов: если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?!

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) раскритиковал судейство Владимира Москалева.- Мы посмотрели эпизод на видео. Рука Зе Луиша. Чистый 11-метровый! К тому времени мы вели -1:0. Если бы забили пенальти, пошла бы совсем другая игра… Я зашел в раздевалку. Жалко ребят. Они очень расстроены… Отдали все силы. На мой взгляд, там еще и в моменте с Шейдаевым Комбаров нарушал правила. А на Зе Луише - это 100 процентный пенальти. Тут даже обсуждать нечего.- Я это не хочу обсуждать. Просто очень обидно за наших ребят. Они выглядели достойно. Жалко их труд. Судья все свел насмарку. Москалев же рядом стоял, все видел. Даже если он подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не поставил. Указал - от ворот… Как так? Где логика?- Да, начальник команды занимается. Напишем жалобу.