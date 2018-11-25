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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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19:52
Александр Шикунов: если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?! (6)
Александр Шикунов: если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?! (6)
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19:00
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18:00
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17:14
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17:00
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17:00
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16:44
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Больше, чем футбол: финал Кубка Либертадорес превратил Буэнос-Айрес в зону боевых действий (3)
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Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии (1)
Александр Шикунов: если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?!
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) раскритиковал судейство Владимира Москалева.
- Мы посмотрели эпизод на видео. Рука Зе Луиша. Чистый 11-метровый! К тому времени мы вели -1:0. Если бы забили пенальти, пошла бы совсем другая игра… Я зашел в раздевалку. Жалко ребят. Они очень расстроены… Отдали все силы. На мой взгляд, там еще и в моменте с Шейдаевым Комбаров нарушал правила. А на Зе Луише - это 100 процентный пенальти. Тут даже обсуждать нечего.
- Субьективное судейство?
- Я это не хочу обсуждать. Просто очень обидно за наших ребят. Они выглядели достойно. Жалко их труд. Судья все свел насмарку. Москалев же рядом стоял, все видел. Даже если он подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не поставил. Указал - от ворот… Как так? Где логика?
- Будете писать жалобу?
- Да, начальник команды занимается. Напишем жалобу.
"Спорт-Экспресс"
- Мы посмотрели эпизод на видео. Рука Зе Луиша. Чистый 11-метровый! К тому времени мы вели -1:0. Если бы забили пенальти, пошла бы совсем другая игра… Я зашел в раздевалку. Жалко ребят. Они очень расстроены… Отдали все силы. На мой взгляд, там еще и в моменте с Шейдаевым Комбаров нарушал правила. А на Зе Луише - это 100 процентный пенальти. Тут даже обсуждать нечего.
- Субьективное судейство?
- Я это не хочу обсуждать. Просто очень обидно за наших ребят. Они выглядели достойно. Жалко их труд. Судья все свел насмарку. Москалев же рядом стоял, все видел. Даже если он подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не поставил. Указал - от ворот… Как так? Где логика?
- Будете писать жалобу?
- Да, начальник команды занимается. Напишем жалобу.
"Спорт-Экспресс"
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