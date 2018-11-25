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Александр Шикунов: если судья подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не дал?!

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) раскритиковал судейство Владимира Москалева.

- Мы посмотрели эпизод на видео. Рука Зе Луиша. Чистый 11-метровый! К тому времени мы вели -1:0. Если бы забили пенальти, пошла бы совсем другая игра… Я зашел в раздевалку. Жалко ребят. Они очень расстроены… Отдали все силы. На мой взгляд, там еще и в моменте с Шейдаевым Комбаров нарушал правила. А на Зе Луише - это 100 процентный пенальти. Тут даже обсуждать нечего.

- Субьективное судейство?

- Я это не хочу обсуждать. Просто очень обидно за наших ребят. Они выглядели достойно. Жалко их труд. Судья все свел насмарку. Москалев же рядом стоял, все видел. Даже если он подумал, что мяч попал Зе Луишу в бедро, почему даже угловой не поставил. Указал - от ворот… Как так? Где логика?

- Будете писать жалобу?

- Да, начальник команды занимается. Напишем жалобу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шикунов Крылья Советов Спартак
Сегодня, 19:52
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(4)
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 20:50)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удаление уже 1 тайме игрока вашего,гол из офсайда,момент в штрафной где сбили Адриано,узбагойся уже.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:07)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кононову очень нужен был удачный дебют.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  murchelo06  Magas (Сегодня, 20:06)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а гол который вы из вне игры забили , ты не заметил
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 20:03)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Плесень ростовская,можете вместе с Червяком ныть
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
А в глазах судейки был только чемодан от федулки.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:58)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати да,углового почему то не было.Вобщем отстранить судью надо


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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