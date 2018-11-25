"Великий город, великий клуб". Клаудио Маркизио выставил фото после победы над "Ростовом"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в инстаграме выставил командную фотографию после матча с "Ростовом" (2:0) в рамках 15-го тура чемпионата России.32-летний Маркизио написал: "Великий город, великий клуб".Ранее была информация, что итальянский футболист повздорил с тренерским штабом из-за того, что его не выпустили на поле.