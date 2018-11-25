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"Великий город, великий клуб". Клаудио Маркизио выставил фото после победы над "Ростовом"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в инстаграме выставил командную фотографию после матча с "Ростовом" (2:0) в рамках 15-го тура чемпионата России.

32-летний Маркизио написал: "Великий город, великий клуб".

Ранее была информация, что итальянский футболист повздорил с тренерским штабом из-за того, что его не выпустили на поле.



"Великий город, великий клуб". Клаудио Маркизио выставил фото после победы над "Ростовом"
Теги: Маркизио Зенит
Вчера, 23:20
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(5)
#10  Frankenstein   (Сегодня, 00:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А Москва тоже не сразу строилась(с).

ну это классика,тут не поспоришь!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Вчера, 23:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Только с тех пор, когда великий клуб наконец стал таковым

Я же говорю удобные отрезки ну не серьезно,кот))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  anonymous   (Вчера, 23:46)
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  •  (6)
online

ждём фотку Москалёва с Открытие Арена с такими же словами
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  yuri  спб (Вчера, 23:45)
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Цитата: Frankenstein
смотря какую,общую или удобные отрезки?)

Только с тех пор, когда великий клуб наконец стал таковым. Речь то об этом ) Маркизио лень копаться в истории , он видит то что видт сечас. Кстати и есть и общее между Москвой и Зенитом, а может кот что-то путает. Зенит строился с 1925 года. А Москва тоже не сразу строилась(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Вчера, 23:38)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Ну и посчитай разницу между Москвой и Петербургом ( в цифрах). И увидите , что у вас минус в общей разнице. Как по колчеству побед, так и по разнице мячей. Вот и всё.

смотря какую,общую или удобные отрезки?))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  yuri  спб (Вчера, 23:37)
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Цитата: Frankenstein
речь шла о играх в Москве,закусывать нужно кот!А в Москве сам знаешь,4:2,3:1,2:1 и тд,более того речь шла не только о Спартаке,а так же о других Московских командах,ничего лично,только цифр

Речь по теме, про великий город . Ну и посчитай разницу между Москвой и Петербургом ( в цифрах). И увидите , что у вас минус в общей разнице. Как по количеству побед, так и по разнице мячей. Вот и всё. Кони и другие команды из Москвы тоже проигрывают.За последние 5 лет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Вчера, 23:34)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не дал журнаш***ам сплетни распускать


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:33)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кот хотел бы купить лицензию на рецепт в Тарасовке. Почем товарец ?

Для тебя бесплатно кот,абонемент выпишем в столовую,а то ты только водку трескаешь,нужно борщеца)

Цитата: yuri
5-0 ; 5-1; 4- 2 ; 4-2

речь шла о играх в Москве,закусывать нужно кот!А в Москве сам знаешь,4:2,3:1,2:1 и тд,более того речь шла не только о Спартаке,а так же о других Московских командах,ничего лично,только цифрыwink
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Вчера, 23:27)
  • -3
  •  (5)

Но в Москве этот великий город, каждый год под зад коленом,с полной авосько

Борщ действрвал , и так действовал мощно на умы. Кот хотел бы купить лицензию на рецепт в Тарасовке. Почем товарец ?, может даром подгоните , жалко что ли ?
5-0 ; 5-1; 4- 2 ; 4-2 . а в ответ, что, господа,- жалкая тишина и убежали к борщу похлебать .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Вчера, 23:22)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но в Москве этот великий город, каждый год под зад коленом,с полной авоськойsmile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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