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Евгений Кафельников: почему Луиз Адриано не подбегал к Каррере? Противно смотреть! (видео)

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал поступок нападающего Луиза Адриано после третьего гола в ворота "Крыльев Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.



– Глушаков с Комбаровым не убедили?

– Я не хочу их видеть в составе. Это мое мнение, пожелание как болельщика красно-белых.

– В то же время Луиз Адриано – монстр?

– Почему?

– Бразилец принял участие в трех голах.

– Он-то меня вообще разочаровал своим последним жестом, когда после гола побежал демонстративно обниматься к Кононову!

– А что вас смущает?

– Да ничего… Почему он так не делал при Каррере в начале сезона, когда выигрывались матчи? Конечно, можно сослаться на то, что он не забивал. Но все равно. Сразу бежать к новому тренеру… Противно за всем этим наблюдать!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Адриано Спартак Каррера Кононов
Сегодня, 00:46
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(4)
#6  oyster   (Сегодня, 01:57)
  • 0
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Кафель, Назар...Просто уроды
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#5  Magmus  Домодедово (Сегодня, 01:44)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а он ведь прав, как-то наигранно у Адриано было... не верю, как сами знаете кто говорил...
хотя и отрицать то факт что бразилец был лучшим у нас сегодня - нельзя


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:16)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Но все равно. Сразу бежать к новому тренеру… Противно за всем этим наблюдать!

Это называется очень просто: "лизо...б.лядство" smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  DenStavropol  Ставрополь (Сегодня, 01:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Был шикарным теннисистом, стал идиотом. Жалко
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 00:53)
  • +2
  •  (4)

Логичнее было подбежать к судейке и крепко поцеловать ему лобешник. Можно не обниматься даже. А ну да . Нового тренера необходимо поддерживать игрокам. а судью всегда поддержит некий инкогнито, заранее. После драки, языками не чешут, конечно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:47)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Этот в своем мирке снова, в Похмелье.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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