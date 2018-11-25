Евгений Кафельников: почему Луиз Адриано не подбегал к Каррере? Противно смотреть! (видео)

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал поступок нападающего Луиза Адриано после третьего гола в ворота "Крыльев Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.– Я не хочу их видеть в составе. Это мое мнение, пожелание как болельщика красно-белых.– Почему?– Он-то меня вообще разочаровал своим последним жестом, когда после гола побежал демонстративно обниматься к Кононову!– Да ничего… Почему он так не делал при Каррере в начале сезона, когда выигрывались матчи? Конечно, можно сослаться на то, что он не забивал. Но все равно. Сразу бежать к новому тренеру… Противно за всем этим наблюдать!