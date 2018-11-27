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В матче открытия стадиона "Динамо" хозяева сыграют со своим самым принципиальным соперником

"Динамо" проведет первый матч на обновленном стадионе со "Спартаком".

Игра "Динамо" - "Спартак" состоится в рамках 19-го тура чемпионата России. Предварительная дата – 10 марта, календарь весенней части РПЛ будет утвержден позднее.

ТАСС
Теги: Динамо Спартак
Сегодня, 11:48
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#8  DMS  Советский союз (Сегодня, 13:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А чего не с принципиальными друзьями конями? Ааааа.. У середнячка проще выиграть. laughing
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#7  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:25)
  • -2
  •  (2)
online

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
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Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#6  nofrills  Москва (Сегодня, 13:05)
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Болеет за:
«Динамо» М
с кем уже только не открывали. с трудом верится.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:03)
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Болеет за:
«Динамо» М
Что интересно --самые неадекватные менты и болеют за Спартак--потому ,как свинья она и в силовых ведомствах свинья..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:43)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Пока Динамо в ФНЛ не вернулось... надо открыть новую арену.

ахаххаа жжош


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 12:36)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Пока Динамо в ФНЛ не вернулось... надо открыть новую арену.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 12:34)
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  •  (18)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Светлый праздник на новой арене - это хорошая примета. Удачи ментам
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 12:34)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ух, епнуть днище на их празднике, будет шикарно smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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