В матче открытия стадиона "Динамо" хозяева сыграют со своим самым принципиальным соперником

"Динамо" проведет первый матч на обновленном стадионе со "Спартаком".Игра "Динамо" - "Спартак" состоится в рамках 19-го тура чемпионата России. Предварительная дата – 10 марта, календарь весенней части РПЛ будет утвержден позднее.