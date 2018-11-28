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Сергей Капков: Мутко отлично справляется со своими обязанностями в РФС

Бывший вице-президент РФС Сергей Капков оценил вклад Виталия Мутко в российский футбол.

"Мутко отлично справляется со своими обязанностями. РФС на сегодняшний момент при отстранённом Мутко не имеет долгов, приобретает спонсоров, и мы понимаем, что это всё равно делает он. В этом плане Виталий Леонтьевич справляется. Не стоит забывать и чемпионат мира, к которому Мутко приложил свою руку", - сказал Капков.

Foot’больные люди
Теги: Мутко
Сегодня, 13:16
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:27)
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Болеет за:
«Динамо К»
Не стоит забывать и чемпионат мира, к которому Мутко приложил свою руку", - сказал Капков.
flushedдоприкладывался,что стал нерукопожатным во всем мире.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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