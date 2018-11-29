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Шамиль Газизов: естественно, зимой кто-то уйдёт из "Уфы", политику клуба все знают

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от зимней трансферной кампании клуба.

"Трансферы "Уфы" зимой на выход? Я бы не хотел говорить о фамилиях. Но естественно, что кто-то уйдёт. Политику клуба все знают. Предложения есть по некоторым игрокам, будем их рассматривать и двигаться. Мне бы хотелось выйти на европейский рынок. Варианты для этого есть. Но это касается иностранцев. Для нас главное, что игроки, которых мы продаём, уходят и играют в своих командах", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".

"Уфа", набрав 14 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 1 декабря команда Дмитрия Кириченко на выезде сыграет с махачкалинским "Анжи".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 21:05
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