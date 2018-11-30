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Селихов вступился за Глушакова и нецензурно ответил болельщику, оскорбившему Дениса (видео)

Голкипер "Спартака" Александр Селихов во время прямой трансляции в своём Инстаграме увидел оскорбление в адрес капитана команды Дениса Глушакова и резко ответил написавшему "Глушаков г****н" зрителю.

"Ты г****н, б****. За Глушака раз***у", - сказал Селихов.

Отрывок из видеотрансляции вратаря можно посмотреть по ссылке в твиттере. Внимание, присутствует ненормативная лексика (18+).
Теги: Селихов Глушаков Спартак
Сегодня, 21:20
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9
(5)
#9  Конек   (Сегодня, 22:12)
  • 0
  •  (0)

и во сне и наяву за дениску пасть порву smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#8  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Походу ваша фратрия такое гамно, что всем на неё ...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какой умный и воспитанный человек... я куею


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:48)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Spartacus1971
Наверное и тут Глушаков виноват,почему же игроки за него горой?

smile Да получается,что Глушаков везде виноват и даже в том,что его характер не нравится адвокату его жены Жорину.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  АРА  г.Пермь (Сегодня, 21:46)
  • -2
  •  (8)

Молодец,Александр!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 21:38)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное и тут Глушаков виноват,почему же игроки за него горой?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  imaginary   (Сегодня, 21:32)
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Краснодар»
#фратриякучкамразей
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage Привет фанату от Радо Кровача

Молодчина! Земля должна гореть под ногами этих маньяков-самоучек!!!
#Фратриюнамыло


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  P.V.  МОбл (Сегодня, 21:29)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ру.фу феерит, ёпта
Кто там еще чего нибудь пи3данул?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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