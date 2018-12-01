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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Представитель "Оренбурга" : поставьте свечку за хорошую погоду
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал о ситуации с погодой перед предстоящим матчем с "Крыльями Советов".
"Утром выезжал, градусник показывал" минус 18". Солнышко светит, погода хорошая, безветренная.
Будут судья и две команды определяться, состоится ли игра в ту погоду, которая будет ко времени начала встречи.
Свечку поставьте за хорошую погоду!" — сказал Столыпин.
Sport24
"Утром выезжал, градусник показывал" минус 18". Солнышко светит, погода хорошая, безветренная.
Будут судья и две команды определяться, состоится ли игра в ту погоду, которая будет ко времени начала встречи.
Свечку поставьте за хорошую погоду!" — сказал Столыпин.
Sport24
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