Представитель "Оренбурга" : поставьте свечку за хорошую погоду

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал о ситуации с погодой перед предстоящим матчем с "Крыльями Советов"."Утром выезжал, градусник показывал" минус 18". Солнышко светит, погода хорошая, безветренная.Будут судья и две команды определяться, состоится ли игра в ту погоду, которая будет ко времени начала встречи.Свечку поставьте за хорошую погоду!" — сказал Столыпин.