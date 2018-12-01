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Представитель "Оренбурга" : поставьте свечку за хорошую погоду

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал о ситуации с погодой перед предстоящим матчем с "Крыльями Советов".

"Утром выезжал, градусник показывал" минус 18". Солнышко светит, погода хорошая, безветренная.

Будут судья и две команды определяться, состоится ли игра в ту погоду, которая будет ко времени начала встречи.

Свечку поставьте за хорошую погоду!" — сказал Столыпин.

Sport24
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 14:51
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