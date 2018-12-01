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У Владимира Рыкова подозрение на травму мениска

Защитник "Динамо" Владимир Рыков был заменен во вчерашнем матче 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1).

У футболиста подозрение на повреждение мениска, сообщает "Спорт-Экспресс".

Более точный диагноз станет известен после МРТ. 31-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за "Динамо" и забил один мяч.
Теги: Рыков
Сегодня, 17:08
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#1  Volodia379   (Сегодня, 17:12)
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Здоровья! Как раз наступает перерыв вот и подлечится!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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