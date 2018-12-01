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Рахимов о замере температуры в Красноярске: здесь бараны что ли? Или вы самые умные?

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 16-го тура РПЛ с "Енисеем" (1:1) заявил, не верит, что термометр перед игрой показал верную температуру.

- Я просто не понимаю, как можно так мерить температуру? Сначала говорят - 13,9, - сказал Рахимов. - О, супер, отлично... Чего вы окружили этот термометр, встали возле него, дышите на него? Отойдите от него? Отошли - через пять минут уже 14,6! И все - больше решили не замерять...Это что такое вообще? Тут что бараны что ли? Или вы самые умные?! Везде по городу минус 16, минус 19. А у вас здесь на поле - минус 13.

- У нас подогрев может действовать.

- Он, может быть, и действует. Но ты же не ползаешь по траве,где минус 13, как выговорите. Ты бегаешь и дышишь. А матч нужно было срочно провести, чтобы его не переносить. Но мы кому делаем хуже? 22 игрокам? Завтра они подхватят воспаление легких - и что? Чего мы добились?

- Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча с "Динамо" сказал, что нужно возвращаться на систему "весна-осень".

- Он прав. У нас в Питере есть крытый стадион, где можно играть круглый год. Но в других регионах нужно тоже тогда строить такие стадионы, раз мы перешли на "осень-весна". Иначе мы ничего не сделаем против природы. А так получается, нас загоняют на поле, а мы дышим... Поэтому я и сказал их спортивному директору: "Ты что делаешь? Выйди на поле, надень трусы и подштанники и постой так...". Нет, это был не футбол, а лотерея. Я лично очень замерз, хотя на мне было достаточно одежды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахимов Ахмат Енисей
Сегодня, 20:38
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#12  MIG  Piter (Сегодня, 21:57)
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online

Цитата: venyalyaynen
Почему ты думаешь, что только твой город строил ваш стадион, насколько известно, некоторые компании из Сибири и др. регионов заставили сменить юридический адрес на Спб, что бы налоги шли на строительство вашей арены.


большую часть компаний перевезли из Москвы, если говорить про структуры Газпрома, которые намеревались строить стадион. Причем намеревались строить напрямую, а не через горбюджет и Матвиенко с ее прихвостнями. И именно последние устроили дикий пи36ец с данной стройкой.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#11  zenitchik123   (Сегодня, 21:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
это дурдом какой-то
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 21:49)
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online

Цитата: Ssakoll2
Цитата: Volodia379
Правильно в Питере есть крытый стадион а руководители нашего футбола сплошь питерские зачем им Красноярск и все остальные!

А с куя ли мой город за свой счёт должен и Красноярску стадион строить?
Такую хрень порешь... тебе сколько лет?

Говорят, Енисей ещё давно просил поменяться, но эти бараны отказались. Не знали, типа, что там холодно и прогноз погоды не смотрели, когда ещё возможно было. Ну-ну...
Всё просто! Всё они знали и надеялись, что играть не будут. Матч перенесут на другую дату или в другой город. А вот хрен им!

Ты убогий а нефть и газ из Томска и Тюмени а вы простые рейдоры прикрытые нынешней властью! Где ваш зенит был до того как к власти пришел господин Путиин в глубоком анусе!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  venyalyaynen   (Сегодня, 21:48)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А с куя ли мой город за свой счёт должен и Красноярску стадион строить?


Почему ты думаешь, что только твой город строил ваш стадион, насколько известно, некоторые компании из Сибири и др. регионов заставили сменить юридический адрес на Спб, что бы налоги шли на строительство вашей арены.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
#8  Filin36  Калач (Сегодня, 21:45)
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
у них есть крытая арена нетхуже чем в урале!! что еще нужно???
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#7  MIG  Piter (Сегодня, 21:38)
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online

Цитата: Volodia379
Правильно в Питере есть крытый стадион а руководители нашего футбола сплошь питерские зачем им Красноярск и все остальные! smirk


почти каждый из стадионов к ЧМ обошелся в сумму под полмиллиарда $. За данную сумму легко можно было ставить крытые стадионы во всех городах, что севернее Ростова. Где хоть один проект крытого стадиона, где мозг у чиновников, где желание сделать для народа, а не набить карманы на откатах? На местах строили и контролировали местные власти.
И ты когда говоришь, что у власти питерские, скажи тогда, где все деньги России, не в Москве ли осели? Да, СПб не бедствует, но до ваших средних зарплат ой как далеко. И это не потому, что вы из москва-реки нефть качаете. И не потому, что умнее остальных. Но это тебя не смущает, я думаю? Как и то, что ваши московские клубы, если не брать Зенит - самые богатые в РФ. При самой скудной посещаемости, кроме СМ.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#6  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 21:35)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Правильно в Питере есть крытый стадион а руководители нашего футбола сплошь питерские зачем им Красноярск и все остальные!

А с куя ли мой город за свой счёт должен и Красноярску стадион строить?
Такую хрень порешь... тебе сколько лет?

Говорят, Енисей ещё давно просил поменяться, но эти бараны отказались. Не знали, типа, что там холодно и прогноз погоды не смотрели, когда ещё возможно было. Ну-ну...
Всё просто! Всё они знали и надеялись, что играть не будут. Матч перенесут на другую дату или в другой город. А вот хрен им!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#5  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 21:26)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Сделали из футболистов неженок. раньше было правило - "футбол состоится при любой погоде". а теперь чуть гдето сквознячок подул - всё, играть нельзя.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#4  imaginary   (Сегодня, 21:05)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
весна - осень тоже имеет свои проблемы

просто надо думать головой при составлении календаря и делать минимальный перерыв летом

если оставить тех же аутистов в управлении, то мы просто получим 29 и 30 тур в конце ноября, будем смотреть решающие матчи а-ля Томь-Спартак, Енисей-Зенит и прочее
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:57)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Составителям календаря в Москве конечно тепло в кабинетах, может они и есть те, которых вы и обозвали.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 20:50)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Давно нужно было на весна осень переходить.Я вобще считаю,что нужно гнобить не Глушакова,а руководителей наших.И бойкотировать матчи пока не переведут на старую систему.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 20:47)
  • +5
  •  (11)
online

Правильно в Питере есть крытый стадион а руководители нашего футбола сплошь питерские зачем им Красноярск и все остальные! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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