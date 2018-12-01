Рахимов о замере температуры в Красноярске: здесь бараны что ли? Или вы самые умные?

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 16-го тура РПЛ с "Енисеем" (1:1) заявил, не верит, что термометр перед игрой показал верную температуру.- Я просто не понимаю, как можно так мерить температуру? Сначала говорят - 13,9, - сказал Рахимов. - О, супер, отлично... Чего вы окружили этот термометр, встали возле него, дышите на него? Отойдите от него? Отошли - через пять минут уже 14,6! И все - больше решили не замерять...Это что такое вообще? Тут что бараны что ли? Или вы самые умные?! Везде по городу минус 16, минус 19. А у вас здесь на поле - минус 13.- Он, может быть, и действует. Но ты же не ползаешь по траве,где минус 13, как выговорите. Ты бегаешь и дышишь. А матч нужно было срочно провести, чтобы его не переносить. Но мы кому делаем хуже? 22 игрокам? Завтра они подхватят воспаление легких - и что? Чего мы добились?- Он прав. У нас в Питере есть крытый стадион, где можно играть круглый год. Но в других регионах нужно тоже тогда строить такие стадионы, раз мы перешли на "осень-весна". Иначе мы ничего не сделаем против природы. А так получается, нас загоняют на поле, а мы дышим... Поэтому я и сказал их спортивному директору: "Ты что делаешь? Выйди на поле, надень трусы и подштанники и постой так...". Нет, это был не футбол, а лотерея. Я лично очень замерз, хотя на мне было достаточно одежды.