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Сергей Анохин: Россия поборется с Бельгией за первое место, но и остальные соперники крепкие

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился впечатлениями от жеребьевки отборочного этапа к Евро-2020.

"В мировом футболе сейчас нет слабых соперников. Уверен, что Россия будет бороться за первое место с Бельгией. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы удачно пройти отборочный турнир и выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Тем более что четыре матча Евро пройдут в России. Есть группы и потяжелее. Спустя рукава и с шапкозакидательским настроением нельзя ни к кому относиться. Безусловно, надо побеждать в каждом матче, такая установка у наших футболистов есть. Бельгийцы показали очень хороший футбол и результат на чемпионате мира, у них системная работа в федерации, футбол на подъеме. Остальные соперники по группе достаточно крепкие, каждый будет играть на победу. Шотландия - серьезный соперник, на Кипре научились играть в футбол. Сан-Марино - экзотическая команда, интересно будет посмотреть страну", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
Теги: Анохин Сборная России
Сегодня, 17:08
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