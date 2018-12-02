Григорий Иванов: почему одну игру нельзя сыграть в манеже? О каком убийстве футбола говорят Карпин и Рахимов?

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения своей команды от «Краснодара» (0:2) поделился мнением относительно системы VAR в российском футболе и возможности проводить матчи в крытых манежах, передаёт корреспондент– Не знаю, может, сказалась пауза. В прошлом туре мы сыграли в пятницу, теперь играли в воскресенье. Тренировались дома, перешли в манеж. Но «Краснодар» очень хорошая команда. Возникло впечатление, что это мы закончили в 23 часа в четверг играть и нам не хватило сил. Может, недоработали. Первый тайм был равный, но во втором тайме все команды дожимают, мне очень нравится игра «Краснодара».– Я только вышел из судейской. Сегодня они опробовали систему VAR. Мне спортивный директор сказал, что был пенальти в наши ворота. Говорю судье (Сергею Иванову – прим.ред.): «Серёга, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота». А он отвечает: «Викторыч, не было, я точно видел». И ребята говорили, что рассмотрели со всех позиций, пенальти не было.Но «Краснодар» выиграл, зачем говорить о судействе? Все ошибаются, судьи ошибаются. Сейчас все так ратуют за систему VAR. Но я против неё. Это будет то же самое. Ошибаются, и туда, и сюда, в обе стороны. В прошлом году мы должны были выиграть здесь, но судья такой пенальти придумал… Конечно, если бы посмотрел повтор, не поставил бы. Это двояко. Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то – в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только «вне игры» и пенальти, жёлтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения?– Ещё ничего не потеряно, конечно, намерен. Вёсел не бросаем, будем грести дальше и стараться завоёвывать очки.– Да не повезло, мы пошли навстречу «Краснодару». Мы понимали, что у нас в декабре невозможно будет играть и поменялись кругами, это логично. Мы могли подготовить поле. В декабре у нас поле лучше, чем в феврале или начале марта. Трава умирает. Мы включаем подогрев заранее, готовим, но это тяжело сделать.– Не знаю, кто отказался. Это они должны были между собой договариваться. Курбан Бердыев сказал, что, когда переходили на систему «осень-весна», обещали стадионы с крышами. Не так было. Говорили, что построим манежи, инфраструктуру надо улучшать. Кто-то может себе позволить стадион с крышей. Но почему одну игру нельзя сыграть в манеже? Почему они должны играть где-то в Сочи? У нас Карпин, Рахимов начинают говорить, что это убийство футбола. Какое убийство? В 1986 году киевское «Динамо» вообще на полу на ковре играло, а сейчас хорошие поля. Для кого мы играем? Даже в Краснодаре вроде тепло, но людям некомфортно. Я думаю, что футбол для людей. Даже в минус 3 никто не придёт.- Не считаю. Мы не можем построить 10-тысячный манеж. Его потом нужно будет содержать. Чьи это причуды будут? Там одно поле, больше ничего не проведёшь. У нас хороший 3-тысячный манеж. Мы несколько игр сыграли. "Енисей" в прошлом году в ФНЛ все игры проводил в манеже. А сейчас они другие что ли стали? А когда у нас на трибунах народу нет, это нормально? У них с одной стороны трибуна, а с другой - стена. Но значит надо как-то перевернуть камеру, чтобы показывали трибуну. У них хороший манеж. Мне, как руководителю, 3-го марта не выгодно проводить игру с "Зенитом" в манеже, который вмещает 3 тысячи. На "Зенит" придет народ, на "Спартак" придет народ. Но одну игру какую-то можно сыграть в манеже - ранней весной или поздней осенью. У нас сейчас 5 городах можно играть.- Почему наши болельщики должны страдать? Почему "Урал" должен ехать играть в Сочи? Многие не смогут туда доехать. Болельщики-то в чем виноваты?- Считаю, что было много болельщиков. Но мы впервые играли в финале. Многие организовывали чартеры, чтобы люди прилетели. Но почему мы в чемпионате играть не 15 домашних матчей, а 14?- Зачем отменять игры по понедельникам? Думаю, "Краснодару" надо было играть лучше в понедельник. Но у них кубок 5-го числа. Мы не знаем, когда проводить. Хорошо, что у них большая скамейка. Физически команда хорошо готова. А если бы у них было 12-13 человек? Тяжело играть через два дня на третий.- Считаю, что да. Команды, участвующие в еврокубках, могут перенести игру на один день. Но пока не переносят. В прошлом году "Локомотив" воспользовался этим правом.- Да почему плохо? Летом игры в 8 часов вечера, люди отработали и пришли на стадион. У нас то понос, то золотуха. Весной надо картошку сажать, осенью - собирать. Потом холодно, дождь, когда играть? Самое главное показывать футбол - и люди будут ходить на стадион.