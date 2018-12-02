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Екатеринбург Уфа
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Григорий Иванов: почему одну игру нельзя сыграть в манеже? О каком убийстве футбола говорят Карпин и Рахимов?
Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения своей команды от «Краснодара» (0:2) поделился мнением относительно системы VAR в российском футболе и возможности проводить матчи в крытых манежах, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Почему сегодня не удалось добиться положительного результата?
– Не знаю, может, сказалась пауза. В прошлом туре мы сыграли в пятницу, теперь играли в воскресенье. Тренировались дома, перешли в манеж. Но «Краснодар» очень хорошая команда. Возникло впечатление, что это мы закончили в 23 часа в четверг играть и нам не хватило сил. Может, недоработали. Первый тайм был равный, но во втором тайме все команды дожимают, мне очень нравится игра «Краснодара».
– «Краснодар» был очень недоволен судейством…
– Я только вышел из судейской. Сегодня они опробовали систему VAR. Мне спортивный директор сказал, что был пенальти в наши ворота. Говорю судье (Сергею Иванову – прим.ред.): «Серёга, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота». А он отвечает: «Викторыч, не было, я точно видел». И ребята говорили, что рассмотрели со всех позиций, пенальти не было.
Но «Краснодар» выиграл, зачем говорить о судействе? Все ошибаются, судьи ошибаются. Сейчас все так ратуют за систему VAR. Но я против неё. Это будет то же самое. Ошибаются, и туда, и сюда, в обе стороны. В прошлом году мы должны были выиграть здесь, но судья такой пенальти придумал… Конечно, если бы посмотрел повтор, не поставил бы. Это двояко. Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то – в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только «вне игры» и пенальти, жёлтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения?
– До тура вы были на 6-м месте, «Урал» намерен бороться за попадание в еврокубки?
– Ещё ничего не потеряно, конечно, намерен. Вёсел не бросаем, будем грести дальше и стараться завоёвывать очки.
– «Уралу» повезло сыграть матч в южном регионе, вчера же матч был отменён…
– Да не повезло, мы пошли навстречу «Краснодару». Мы понимали, что у нас в декабре невозможно будет играть и поменялись кругами, это логично. Мы могли подготовить поле. В декабре у нас поле лучше, чем в феврале или начале марта. Трава умирает. Мы включаем подогрев заранее, готовим, но это тяжело сделать.
– Почему матч «Енисей» – «Ахмат» нельзя было провести в Грозном?
– Не знаю, кто отказался. Это они должны были между собой договариваться. Курбан Бердыев сказал, что, когда переходили на систему «осень-весна», обещали стадионы с крышами. Не так было. Говорили, что построим манежи, инфраструктуру надо улучшать. Кто-то может себе позволить стадион с крышей. Но почему одну игру нельзя сыграть в манеже? Почему они должны играть где-то в Сочи? У нас Карпин, Рахимов начинают говорить, что это убийство футбола. Какое убийство? В 1986 году киевское «Динамо» вообще на полу на ковре играло, а сейчас хорошие поля. Для кого мы играем? Даже в Краснодаре вроде тепло, но людям некомфортно. Я думаю, что футбол для людей. Даже в минус 3 никто не придёт.
- Может стоит вернуться обратно на весна-осень?
- Не считаю. Мы не можем построить 10-тысячный манеж. Его потом нужно будет содержать. Чьи это причуды будут? Там одно поле, больше ничего не проведёшь. У нас хороший 3-тысячный манеж. Мы несколько игр сыграли. "Енисей" в прошлом году в ФНЛ все игры проводил в манеже. А сейчас они другие что ли стали? А когда у нас на трибунах народу нет, это нормально? У них с одной стороны трибуна, а с другой - стена. Но значит надо как-то перевернуть камеру, чтобы показывали трибуну. У них хороший манеж. Мне, как руководителю, 3-го марта не выгодно проводить игру с "Зенитом" в манеже, который вмещает 3 тысячи. На "Зенит" придет народ, на "Спартак" придет народ. Но одну игру какую-то можно сыграть в манеже - ранней весной или поздней осенью. У нас сейчас 5 городах можно играть.
- Можно перенести матч в Сочи...
- Почему наши болельщики должны страдать? Почему "Урал" должен ехать играть в Сочи? Многие не смогут туда доехать. Болельщики-то в чем виноваты?
- Мы видели, сколько болельщиков "Урала" было в Сочи на финале Кубка России. Немного.
- Считаю, что было много болельщиков. Но мы впервые играли в финале. Многие организовывали чартеры, чтобы люди прилетели. Но почему мы в чемпионате играть не 15 домашних матчей, а 14?
- Возможно ли, чтобы отменили игры по понедельникам?
- Зачем отменять игры по понедельникам? Думаю, "Краснодару" надо было играть лучше в понедельник. Но у них кубок 5-го числа. Мы не знаем, когда проводить. Хорошо, что у них большая скамейка. Физически команда хорошо готова. А если бы у них было 12-13 человек? Тяжело играть через два дня на третий.
- То есть это спорное решение?
- Считаю, что да. Команды, участвующие в еврокубках, могут перенести игру на один день. Но пока не переносят. В прошлом году "Локомотив" воспользовался этим правом.
- Опять же получается, что игры по понедельникам - плохо для болельщиков?
- Да почему плохо? Летом игры в 8 часов вечера, люди отработали и пришли на стадион. У нас то понос, то золотуха. Весной надо картошку сажать, осенью - собирать. Потом холодно, дождь, когда играть? Самое главное показывать футбол - и люди будут ходить на стадион.
– Почему сегодня не удалось добиться положительного результата?
– Не знаю, может, сказалась пауза. В прошлом туре мы сыграли в пятницу, теперь играли в воскресенье. Тренировались дома, перешли в манеж. Но «Краснодар» очень хорошая команда. Возникло впечатление, что это мы закончили в 23 часа в четверг играть и нам не хватило сил. Может, недоработали. Первый тайм был равный, но во втором тайме все команды дожимают, мне очень нравится игра «Краснодара».
– «Краснодар» был очень недоволен судейством…
– Я только вышел из судейской. Сегодня они опробовали систему VAR. Мне спортивный директор сказал, что был пенальти в наши ворота. Говорю судье (Сергею Иванову – прим.ред.): «Серёга, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота». А он отвечает: «Викторыч, не было, я точно видел». И ребята говорили, что рассмотрели со всех позиций, пенальти не было.
Но «Краснодар» выиграл, зачем говорить о судействе? Все ошибаются, судьи ошибаются. Сейчас все так ратуют за систему VAR. Но я против неё. Это будет то же самое. Ошибаются, и туда, и сюда, в обе стороны. В прошлом году мы должны были выиграть здесь, но судья такой пенальти придумал… Конечно, если бы посмотрел повтор, не поставил бы. Это двояко. Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то – в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только «вне игры» и пенальти, жёлтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения?
– До тура вы были на 6-м месте, «Урал» намерен бороться за попадание в еврокубки?
– Ещё ничего не потеряно, конечно, намерен. Вёсел не бросаем, будем грести дальше и стараться завоёвывать очки.
– «Уралу» повезло сыграть матч в южном регионе, вчера же матч был отменён…
– Да не повезло, мы пошли навстречу «Краснодару». Мы понимали, что у нас в декабре невозможно будет играть и поменялись кругами, это логично. Мы могли подготовить поле. В декабре у нас поле лучше, чем в феврале или начале марта. Трава умирает. Мы включаем подогрев заранее, готовим, но это тяжело сделать.
– Почему матч «Енисей» – «Ахмат» нельзя было провести в Грозном?
– Не знаю, кто отказался. Это они должны были между собой договариваться. Курбан Бердыев сказал, что, когда переходили на систему «осень-весна», обещали стадионы с крышами. Не так было. Говорили, что построим манежи, инфраструктуру надо улучшать. Кто-то может себе позволить стадион с крышей. Но почему одну игру нельзя сыграть в манеже? Почему они должны играть где-то в Сочи? У нас Карпин, Рахимов начинают говорить, что это убийство футбола. Какое убийство? В 1986 году киевское «Динамо» вообще на полу на ковре играло, а сейчас хорошие поля. Для кого мы играем? Даже в Краснодаре вроде тепло, но людям некомфортно. Я думаю, что футбол для людей. Даже в минус 3 никто не придёт.
- Может стоит вернуться обратно на весна-осень?
- Не считаю. Мы не можем построить 10-тысячный манеж. Его потом нужно будет содержать. Чьи это причуды будут? Там одно поле, больше ничего не проведёшь. У нас хороший 3-тысячный манеж. Мы несколько игр сыграли. "Енисей" в прошлом году в ФНЛ все игры проводил в манеже. А сейчас они другие что ли стали? А когда у нас на трибунах народу нет, это нормально? У них с одной стороны трибуна, а с другой - стена. Но значит надо как-то перевернуть камеру, чтобы показывали трибуну. У них хороший манеж. Мне, как руководителю, 3-го марта не выгодно проводить игру с "Зенитом" в манеже, который вмещает 3 тысячи. На "Зенит" придет народ, на "Спартак" придет народ. Но одну игру какую-то можно сыграть в манеже - ранней весной или поздней осенью. У нас сейчас 5 городах можно играть.
- Можно перенести матч в Сочи...
- Почему наши болельщики должны страдать? Почему "Урал" должен ехать играть в Сочи? Многие не смогут туда доехать. Болельщики-то в чем виноваты?
- Мы видели, сколько болельщиков "Урала" было в Сочи на финале Кубка России. Немного.
- Считаю, что было много болельщиков. Но мы впервые играли в финале. Многие организовывали чартеры, чтобы люди прилетели. Но почему мы в чемпионате играть не 15 домашних матчей, а 14?
- Возможно ли, чтобы отменили игры по понедельникам?
- Зачем отменять игры по понедельникам? Думаю, "Краснодару" надо было играть лучше в понедельник. Но у них кубок 5-го числа. Мы не знаем, когда проводить. Хорошо, что у них большая скамейка. Физически команда хорошо готова. А если бы у них было 12-13 человек? Тяжело играть через два дня на третий.
- То есть это спорное решение?
- Считаю, что да. Команды, участвующие в еврокубках, могут перенести игру на один день. Но пока не переносят. В прошлом году "Локомотив" воспользовался этим правом.
- Опять же получается, что игры по понедельникам - плохо для болельщиков?
- Да почему плохо? Летом игры в 8 часов вечера, люди отработали и пришли на стадион. У нас то понос, то золотуха. Весной надо картошку сажать, осенью - собирать. Потом холодно, дождь, когда играть? Самое главное показывать футбол - и люди будут ходить на стадион.
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