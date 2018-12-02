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Юрий Семин: разочарованы тем, что взяли и просто как на праздник подарили "Спартаку" три очка (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2).



- Думаю, была очень интересная для болельщиков игра. Так как они реагировали на определенные действия, им было интересно. Но нам… Мы разочарованы. Разочарованы в том, что взяли и просто как на праздник подарили "Спартаку" три очка. А действиями игроков я очень доволен, они хорошо играли, за исключением индивидуальных ошибок.

- Смолов по собственной инициативе пошел бить пенальти?

- Хорошо то, что Смолов проявил инициативу. Он взял ответственность на себя. Плохо, что не забил. Наверное, в какой-то момент Миранчуки не стали брать ответственность и бить. Но это игра. Хуже, что он в первом тайме не забил. А пенальти это лотерея. Хотя, этот эпизод многое сыграл. Могли отыграться и выиграть матч.

Rusfootball.info
Теги: Семин Локомотив Спартак Rвидео
Сегодня, 21:30
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19
(10)
#19  sparwik53  Виктор (Сегодня, 23:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Антону Миранчуку на заметку, никогда не спеши говорить про "сопли", до матча с Уралом говорил что 6 очков до Зенита это сопли, а завтра может быть уже 12 очков, это что будет?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#18  sheluch  Кёниград (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Палыч, они только и живы то с таких подачек, ты первый что ли...?

Сосай, болезный, сосай...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#17  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:31)
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online

vitaliy1977,
Ты сам то понял,что написал, оболдуй честлавный.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#16  DMS  Советский союз (Сегодня, 22:02)
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже Палыч осознал всю ущербность команды имени раба и пидераста и их турнирным положением, и сжалившись над этим сбродом, подарил им 3 очка.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#15  boralex  саратов (Сегодня, 21:57)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
честлавия

Чё это??


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#14  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 21:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Не подарили, а подарил.. Федрота в молоке , что-ли, искупайте или в церкви заприте..

Ребята!!!!!! Вы заложники своего честлавия!!!!!!!!!!
Лок всегда был НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ КОМАНДОЙ!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#13  СуперШтангист   (Сегодня, 21:54)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: ВИКНИКСОР
СуперШтангист,
Позвони Паркенсону.

Думаешь в Спартак надо позвать тренером или нападающим? Если таково будет желание твоё, то позвоню.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#12  Gotikaoleg   (Сегодня, 21:53)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Он был вообще на матче или бутылку пинал?
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#11  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:49)
  • +3
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online

СуперШтангист,
Позвони Паркенсону.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#10  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Стареет


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судьями то доволен сегодня?Привет говноеду Геркусу
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Sokrates  С-Петербург (Сегодня, 21:46)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, так уж отыграться и выиграть? Почему-то уже с 1-й минуты решил, что Спартак сегодня выиграет. А дара ясновидения у меня нет :)
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 21:44)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Терек»
Странно, что Педро Ссалыч не стал ныть о судьях.
Дрезину по делу замочили. Она не соответствует уровню российского футбола.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Обида так и сквозит. Дошло до Шпалыча осознание случайного чемпионства.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#5  boralex  саратов (Сегодня, 21:41)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Не подарили, а подарил.. Федрота в молоке , что-ли, искупайте или в церкви заприте..


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#4  Aseev Valeri  - (Сегодня, 21:38)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Реал»
Можно сказать что и Пижон сдал.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#3  andrews74  Ухта (Сегодня, 21:37)
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть судья в этот раз не помешал, и РФС, и РПЛ. А 2 мяча Спартака вы тоже сами себе забили, чтобы играть интересней было? Царский жест, спасибо за 3 очка. Да и Миранчуку платок купите, а то сопли 2 тура мучают!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 21:34)
  • -20
  •  (28)
online
Болеет за:
«Зенит»
Палыч, они только и живы то с таких подачек, ты первый что ли...?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:33)
  • +8
  •  (26)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Спартак стоял, то да. Но Спартак рубился до победы!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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