Юрий Семин: разочарованы тем, что взяли и просто как на праздник подарили "Спартаку" три очка (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2).- Думаю, была очень интересная для болельщиков игра. Так как они реагировали на определенные действия, им было интересно. Но нам… Мы разочарованы. Разочарованы в том, что взяли и просто как на праздник подарили "Спартаку" три очка. А действиями игроков я очень доволен, они хорошо играли, за исключением индивидуальных ошибок.- Хорошо то, что Смолов проявил инициативу. Он взял ответственность на себя. Плохо, что не забил. Наверное, в какой-то момент Миранчуки не стали брать ответственность и бить. Но это игра. Хуже, что он в первом тайме не забил. А пенальти это лотерея. Хотя, этот эпизод многое сыграл. Могли отыграться и выиграть матч.