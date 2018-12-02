Олег Кононов: если бы Ребров не смог продолжать игру, в ворота встал бы Глушаков

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победного дерби с «Локомотивом» (2:1) поблагодарил футболистов за игру и рассказал, кто занял бы место в воротах, если бы Артём Ребров не смог продолжить матч, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Это было настоящее дерби. Никто не хотел уступать. Содержание игры оставляет желать лучшего, но важна победа. Я провел всего лишь 3 игры, для меня это важная тяжелая победа, где надо было терпеть, отдать все силы, верить в себя. Сейчас для меня это даже лучше, чем если бы мы владели игрой и территорией.– У Фернандо старая травма, воспаление пошло. Он мог бы продолжать, но мы приняли решение не дать рецидиву прогрессировать. Надеюсь, он быстро поправится. Ребров получил достаточно серьезный удар был в голову, есть ссадины, может, надо будет зашивать. Крови было достаточно в раздевалке. Он молодец, герой.– Давайте лучше по игре.– Да, была мысль, что, если бы Ребров не смог продолжать, именно Глушаков занял бы место в воротах.– Был сложный сезон, футболисты сборных сейчас не в лучшем состоянии. Напряженный сезон, сложная концовка. Отдаем все силы, жертвуя собой. Из-за этого идут такие травмы или рецидивы.– У нас есть Игнатов. Он после сборной не проводил с нами сбор, где мы хорошо поработали. Приехал не в очень хорошем состоянии. Нужно время, чтобы его подвести к состоянию, которое нужно для качественных игр. Сейчас он проводит тренировки хорошо, надеюсь на его помощь в оставшихся играх.– Особенно нет. Сфотографировались все вместе. Я выразил благодарность каждому игроку и, конечно, капитану. Для него сегодня был важный матч, он играл за "Локомотив". Для него это был не просто рядовой матч.– Я ничего с ним не делал, это он делает свою работу качественно. Он играл на этой позиции раньше, до "Спартака", именно в такой футбол. Он понимал, что неудачно сыграл с "Рапидом", так что настраивался на матч по-особенному. Но важна стабильность, мне бы хотелось, чтобы поспокойнее об этом говорили.– Мало времени на отрабатывание у всех тактических ошибок, исправление их. Одно дело указывать на словах, другое - отработать на тренировках. Нужно систематическое отрабатывание таких ошибок, где игроки должны отскакивать раньше, раньше играть, предугадывать. Но сейчас мы играем много матчей без такого тренировочного процесса очень сложно им исправлять себя.Мы ещё не высоко играем, но мне бы хотелось играть выше с другой интенсивностью. Сейчас мы играем процентов на 20 от того, что хотелось бы.– Не я его устроил. Мы проводили тренировку восстановительную, другие занимались с физиотерапевтами, массажистами. Потом мы должны покушать. Приглашаем туда и жен, детей футболистов. Им тоже надо восстановиться. Хочу, чтобы после матча мы не бежали домой, а оставались, проводили ужин, общались, чтобы лучше чувствовать команду.– Я всегда рассчитываю в первую очередь на свою команду. Подстраиваться под соперников не в моих правилах. Нужно переигрывать соперника, играя с мячом, а не без мяча. Мне нравится, когда мы переигрываем соперника, который имеет лучших игроков на некоторых позициях, за счет игры команды.– Селихов ещё не до конца в кондициях, только сейчас начинает работать, травма была сложная. Из Максименко и Реброва я выбрал опыт в столь сложный для команды период. Максименко очень хороший вратарь с замечательным будущим, хорошо работает на тренировках. В каких-то моментах я даже в восторге от его спасений. Но все 3 вратаря не отстают друг от друга. Сейчас самое главное опыт.