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Артём Ребров: спасибо всем, кто переживает - со мной всё в порядке

Вратарь "Спартака" Артём Ребров в инстаграме поблагодарил всех за добрые пожелания.

"За себя, за товарища, за клуб. Команда! Просто не будет, но только так. Мужики, спасибо! Спасибо всем за ваши смс и пожелания, переживания. Со мной всё слава богу. Идём дальше" , — написал Ребров.

Голкипер столкнулся с полузащитником Джефферсоном Фарфаном, который первым успел к мячу и не успел убрать ногу. Врачам пришлось наложить Реброву восемь швов.
Теги: Ребров Спартак Локомотив Фарфан
Сегодня, 11:38
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