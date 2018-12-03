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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Тосно" вернет стадиону "Петровский" крупный долг
"Тосно", по решению арбитражного суда Санкт-Петербурга, выплатит спортивному комплексу "Петровский" крупную денежную сумму.
Сумма долга составила 12,9 миллиона рублей. Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной "Зенита", а затем стал домашней ареной "Тосно".
Кроме того, удовлетворены еще несколько исков на общую сумму около 43 миллионов рублей к "Тосно", инициировавшему процедуру своего банкротства.
Электронное правосудие
Сумма долга составила 12,9 миллиона рублей. Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной "Зенита", а затем стал домашней ареной "Тосно".
Кроме того, удовлетворены еще несколько исков на общую сумму около 43 миллионов рублей к "Тосно", инициировавшему процедуру своего банкротства.
Электронное правосудие
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