"Тосно" вернет стадиону "Петровский" крупный долг

"Тосно", по решению арбитражного суда Санкт-Петербурга, выплатит спортивному комплексу "Петровский" крупную денежную сумму.Сумма долга составила 12,9 миллиона рублей. Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной "Зенита", а затем стал домашней ареной "Тосно".Кроме того, удовлетворены еще несколько исков на общую сумму около 43 миллионов рублей к "Тосно", инициировавшему процедуру своего банкротства.