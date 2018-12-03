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Лука Джорджевич: летом я мог перейти в ЦСКА

Форвард тульского "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал о планах на будущее.

"В конце этого сезона до окончания моего контракта с "Зенитом" останется год. Из клуба мне никто не звонит: у нас вообще нет никакого диалога. Наверное, следующим летом появится вариант сделать следующий шаг. Есть ощущение, что в клубе придерживаются того же мнения.

Мне уже 24 года - надоело кататься по арендам. Больше не хочу в них уходить. Летом был вариант с ЦСКА, но оставим это без подробностей", - сказал Джорджевич.

"Чемпионат"
Теги: Арсенал Тула Джорджевич ЦСКА
Сегодня, 14:28
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