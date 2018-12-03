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Евгений Кафельников выразил готовность финансово поддержать очередного фаната "Спартака"

Известный теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что готов финансово поддержать фаната красно-белых, который выбежал на поле в матче с "Локомотивом" (2:1) в 16-м туре РПЛ.

"Хочу парню тоже финансово помочь, если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион", — написал Кафельников в твиттере.

Ранее Кафельников перевел 10 тысяч рублей другому фанату, который также выбежал на поле и попытался ударить Дениса Глушакова.
Теги: Кафельников Спартак
Сегодня, 17:04
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#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AdreiPeterbyrg
а если пол стадиона на поле выбежит - тоже оплатит?

10 тысяч поделит на всех
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 17:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Женёк, ты уж определись!!! Этот то выбегал чтобы выразить поддержку Глушакову!!! smile
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#8  foresten  Челябинск (Сегодня, 17:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
е.б.н.у.т.ы.й..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#7  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:20)
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Болеет за:
«Зенит»
а если пол стадиона на поле выбежит - тоже оплатит?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#6  АРА  г.Пермь (Сегодня, 17:19)
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online

Куда смотрит следственный комитет?Это прямой призыв к насилию!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#5  MAG554  UdSSR (Сегодня, 17:10)
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Болеет за:
«Спартак»
да подключите уже его карту онлайн на все штрафы Спартака. Ну просит человек... Уважте.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 17:09)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Avtokrat
Идиот. Лучше бы отдал деньги на лечение какого-нибудь ребенка.

Это его деньги, пусть тратит куда хочет.
А на лечение "каких-нибудь" детей финансирование должно идти из бюджета, или меценатов, а не позорные сборы всей страной по смскам. Так что, кто тут идиот я бы ещё подумал.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 17:09)
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а это уже попахивает пропагандой Евгений
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  vvSpartak   (Сегодня, 17:08)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Провокатор


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#1  Avtokrat   (Сегодня, 17:07)
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  •  (4)

Идиот. Лучше бы отдал деньги на лечение какого-нибудь ребенка.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
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