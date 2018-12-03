Евгений Кафельников выразил готовность финансово поддержать очередного фаната "Спартака"

Известный теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что готов финансово поддержать фаната красно-белых, который выбежал на поле в матче с "Локомотивом" (2:1) в 16-м туре РПЛ."Хочу парню тоже финансово помочь, если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион", — написал Кафельников в твиттере.Ранее Кафельников перевел 10 тысяч рублей другому фанату, который также выбежал на поле и попытался ударить Дениса Глушакова.