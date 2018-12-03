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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Евгений Кафельников выразил готовность финансово поддержать очередного фаната "Спартака"
Известный теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что готов финансово поддержать фаната красно-белых, который выбежал на поле в матче с "Локомотивом" (2:1) в 16-м туре РПЛ.
"Хочу парню тоже финансово помочь, если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион", — написал Кафельников в твиттере.
Ранее Кафельников перевел 10 тысяч рублей другому фанату, который также выбежал на поле и попытался ударить Дениса Глушакова.
"Хочу парню тоже финансово помочь, если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион", — написал Кафельников в твиттере.
Ранее Кафельников перевел 10 тысяч рублей другому фанату, который также выбежал на поле и попытался ударить Дениса Глушакова.
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