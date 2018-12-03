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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матч "Локомотив" - "Рубин" начнётся с минуты молчания в память о Ломакине
Первый матч 1/4 финала Кубка России "Локомотива" с казанским "Рубином" начнётся с минуты молчания в память о 18-летнем полузащитнике московской команды Алексее Ломакине.
Также игроки "Локомотива" выйдут на поле с траурными повязками на руках. Таким же образом начнётся матч дубля московской команды с "Оренбургом".
Ранее стало известно, что мать 18-летнего футболиста заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын «иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным». Позже "Локомотив" официально подтвердил информацию о смерти Ломакина.
"Чемпионат.сом"
Также игроки "Локомотива" выйдут на поле с траурными повязками на руках. Таким же образом начнётся матч дубля московской команды с "Оренбургом".
Ранее стало известно, что мать 18-летнего футболиста заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын «иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным». Позже "Локомотив" официально подтвердил информацию о смерти Ломакина.
"Чемпионат.сом"
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