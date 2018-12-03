Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:26
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
Провал Мевли, великолепные Бакаев и Кангва: оценки по итогам матча «Арсенал» - «Зенит»
16-й тур чемпионата России по футболу завершился в Туле сенсационно. «Арсенал» на своём поле обыграл «Зенит», отправив в ворота соперника четыре мяча. В предыдущих 15 матчах питерцы пропустили лишь 11 мячей. Rusfootball.info недоумевает в связи с неудачными действиями гостей в обороне и восхищается прытью туляков.
«Арсенал» со времён Олега Кононова был боевитой командой, готовой охотно атаковать с риском для собственных ворот. Сложно сказать, что поменял в игре туляков Игорь Черевченко, сменивший Кононова во главе команды, но пока «Арсенал» остаётся задорной командой со зрелищной игрой. В матче с «Зенитом» хозяева выдали настоящее шоу, использовав бардак в обороне соперника.
«Арсенал»
Михаил Левашов – 3.5. Главный хайлайт с участием Левашова – его забег к ограждению трибун после финального свистка. Тем не менее, на поле голкипер «Арсенала» также неплохо проявил себя, не считая эпизода с первым голом. Пожалуй, там он мог выручить. Но, всё же, отдадим должное Левашову: «Зенит» нанёс 13 ударов в створ ворот «Арсенала».
Виктор Альварес – 2.5. Альварес, пожалуй, был худшим среди всех защитников своей команды. После пропущенного мяча он отправился ругаться с судьёй, за что получил жёлтую карточку. В то же время Альварес не впечатлил и своими показателями: 1 отбор и 2 перехвата, 52,4% точность передач (худший результат среди полевых игроков хозяев).
Гия Григалава – 4.0. Григалава фактически тенью следовал по пятам за Артёмом Дзюбой. В целом, защитник «Арсенала» со своей задачей справился. Григалава ещё и регулярно получал по ногам от соперника, доигрывая матч с многочисленными повреждениями. Но в плане игры в обороне он провёл выдающийся матч.
Максим Беляев – 3.5. Вообще, защитникам «Арсенала» можно смело выписывать премии. «Зенит» яростно бросался на соперника, пытаясь спасти матч, но Тула выстояла. В пассиве Беляева лишь один эпизод: в первом тайме он неуклюже поскользнулся и упал рукой на мяч, подарив сопернику опасный стандарт.
Кирилл Комбаров – 3.0. Комбаров явно переживает вторую молодость в «Арсенале». Сегодня латераль успевал не только закрывать зоны в обороне, но и подключаться к атакам. КПД был не слишком высоким, но свою норму по навесам он выполнил.
Кадри Мохаммед – 3.5. Можно констатировать, что «Зенит» проиграл центр поля. Отличный матч провели опорники «Арсенала», которые сумели выиграть эту важную борьбу. Наверное, хозяева были злее и свежее. В активе Кадри – результативная передача перед четвёртым голом.
Георгий Костадинов – 3.5. Костадинов был менее заметен, чем его партнёр по опорной зоне, но именно он обеспечил «Арсеналу» необходимый перевес в этой зоне. Только посмотрите на показатели: 5 отборов, 3 перехвата, 4 выноса мяча в опасных ситуациях.
Зелимхан Бакаев – 4.0. Такой Бакаев срочно нужен «Спартаку»! И дело не только в прекрасном голе, который забил «спартаковец», находящийся в аренде в Туле. Сколько классных передач сегодня сделал Бакаев! Разрезающий пас на ход Кангва с выходом один на один и ударом в штангу форварда – настоящее искусство!
Резиуан Мирзов – 4.0. Кто уж точно затерзал оборону «Зенита», так это Мирзов. Хоть он и является довольно прямолинейным и предсказуемым игроком, но гости с ним не справились. Мирзов не только забил важнейший мяч, но ещё и регулярно напрягал фланги «Зенита». Единственный минус – стычка в концовке первого тайма, в результате которой он получил жёлтую карточку.
Сергей Ткачёв – 3.0. Ткачёв выглядел менее впечатляюще на фоне своих партнёров по команде, но его можно считать теневым героем. Он отдал четыре проникающие передачи (лучший результат) и закончил матч с 83,7% точностью пасов, лучше – только у Григалавы.
Эванс Кангва – 4.0. Непонятно, на кого был записан первый гол «Арсенала», посчитали ли его автоголом Лунёва? В любом случае, этот мяч сотворил Кангва, успевший добежать до нужной точки и протолкнуть его в сторону ворот. Далее у Эванса был удар в штангу и подкарауленный момент с чудовищной ошибкой Мевли.
Игорь Горбатенко – б/о. Горбатенко вышел на поле на 83-й минуте, времени, чтобы проявить себя, у него фактически не было.
Огнен Ожегович – б/о. Ожегович и вовсе появился на поле в компенсированное время, под премиальные, как говорится.
«Зенит»
Андрей Лунёв – 2.5. «Зенит» провёл абсолютно кошмарный матч в плане игры в обороне, но, наверное, к Лунёву претензий быть не должно. В случае с первым голом де-факто именно голкипер «Зенита» занёс мяч в свои ворота, но какой вратарь в такой ситуации не стал бы фиксировать мяч? Лунёв просто не учёл скольжение по обмёрзшему полю.
Миха Мевля – 1.5. Чудовищный матч Мевли войдёт в историю «Зенита». И дело даже не только в скидке мяча под удар Кангве на третий мяч. На протяжении всей игры Мевля допускал серьёзные ошибки. Когда забивал Бакаев, защитник «Зенита» тоже проехал на пятой точке мимо мяча, купившись на финт. Да и в случае с ударом Кангвы в штангу Мевля пустил форварда за спину.
Бранислав Иванович – 2.0. Иванович тоже постарается побыстрее забыть этот неудачный матч. Хоть Бранислав и не стал антигероем матча, но также допускал множество ошибок. Вместе с Мевлей они раз за разом пускали соперников за спины, позволяя «Арсеналу» делать всё, что угодно. В случае с Ивановичем рейтинг улучшает отсутствие ужасной ошибки и фирменные длинные передачи вперёд.
Александр Анюков – 2.0. Анюков тоже провёл неудачный матч. В этой расстановке он стал фактически третьим центральным защитником. Неважное взаимопонимание и нехватка сил подвели и Александра. Особенно это было заметно в концовке (см. гол Бакаева).
Далер Кузяев – 3.0. Кузяев сумел сравнять счёт в первом тайме, откликнувшись на прострел Эрнани, спас «Зенит» в одном из эпизодов, успев вернуться в оборону. Традиционно Кузяев проделал колоссальный объём работы, став одним из самых активных в составе своей команды.
Роберт Мак – 3.0. В первом тайме именно Мак был тем, кто чаще всего обострял игру «Зенита». Мак бесчисленное количество раз навесил в штрафную, сделал 55 передач за матч (больше – только у Мевли).
Александр Ерохин – 2.5. Ерохин в этой встрече был практически незаметен. Запомнились несколько неприятных потерь в центре поля и проигранные микродуэли. Также во втором тайме Ерохин мог забить после навеса в штрафную, но не подстроился под мяч.
Эрнани – 3.5. Эрнани стал лучшим игроком в составе «Зенита». Сперва бразилец вернул в игру «Зенит», сделав классный прострел на Кузяева, а во втором тайме он мастерски реализовал свой шанс, забив второй мяч. На самом деле, гол Эрнани стоит рассмотреть поближе. Бразилец выполнил единственный удар, имевший голевые перспективы: не стал размахиваться и точно уложил мяч в сетку, направив его в цель «щёчкой». Большинство игроков в такой ситуации стали бы делать замах и упустили бы момент.
Леандро Паредес – 2.0. Паредес по своему потенциалу и уровню должен быть настоящим лидером «Зенита». Сегодня Леандро был незаметен, да, он сделал несколько классных фирменных передач, но с функциями диспетчера толком не справился. К слову, точность передач составила лишь 77,6% - крайне низкий показатель для аргентинца.
Артём Дзюба – 2.5. Артём был традиционно активен, стал соавтором второго гола, удачно скинув мяч на Дриусси, но, в целом, Дзюбу фактически выключили из игры. С результативностью в последнее время у Артёма есть проблемы.
Себастьян Дриусси – 2.0. Дриусси записал на свой счёт ассист в эпизоде со вторым голом. Там он действительно сыграл мастерски, здорово разобравшись в ситуации. В остальном Себастьян не впечатлил, за весь матч он не нанёс ни одного удара!
Игорь Смольников – 2.0. Смольников провёл на поле почти 25 минут, но в игру так и не попал. Запомнился неудачный навес за лицевую линию, да несколько проигранных единоборств.
Антон Заболотный – б/о. Заболотный провёл на поле около 15 минут, Антон исхитрился сделать неплохой пас пяткой рядом с чужой штрафной, но затем в простой ситуации ошибся и не сумел обработать мяч. Как его тут оценивать?
Клаудио Маркизио – б/о. Маркизио вышел на поле в самой концовке. Итальянец успел сделать один точный навес на потенциальный гол на голову Ерохину в компенсированное время. В общем-то, больше ничего о его игре сказать нельзя.
Чемпионат России
16 тур
"Арсенал" – "Зенит" 4:2
Голы: Лунёв, 6 (аг), Мирзов, 39, Кангва, 74, Бакаев, 77 - Кузяев, 21, Эрнани, 57.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).
Предупреждения: Альварес, 21, Мирзов, 41, Паредес, 41, Кузяев, 53, Дзюба, 71, Анюков, 86.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Арсенал» со времён Олега Кононова был боевитой командой, готовой охотно атаковать с риском для собственных ворот. Сложно сказать, что поменял в игре туляков Игорь Черевченко, сменивший Кононова во главе команды, но пока «Арсенал» остаётся задорной командой со зрелищной игрой. В матче с «Зенитом» хозяева выдали настоящее шоу, использовав бардак в обороне соперника.
«Арсенал»
Михаил Левашов – 3.5. Главный хайлайт с участием Левашова – его забег к ограждению трибун после финального свистка. Тем не менее, на поле голкипер «Арсенала» также неплохо проявил себя, не считая эпизода с первым голом. Пожалуй, там он мог выручить. Но, всё же, отдадим должное Левашову: «Зенит» нанёс 13 ударов в створ ворот «Арсенала».
Виктор Альварес – 2.5. Альварес, пожалуй, был худшим среди всех защитников своей команды. После пропущенного мяча он отправился ругаться с судьёй, за что получил жёлтую карточку. В то же время Альварес не впечатлил и своими показателями: 1 отбор и 2 перехвата, 52,4% точность передач (худший результат среди полевых игроков хозяев).
Гия Григалава – 4.0. Григалава фактически тенью следовал по пятам за Артёмом Дзюбой. В целом, защитник «Арсенала» со своей задачей справился. Григалава ещё и регулярно получал по ногам от соперника, доигрывая матч с многочисленными повреждениями. Но в плане игры в обороне он провёл выдающийся матч.
Максим Беляев – 3.5. Вообще, защитникам «Арсенала» можно смело выписывать премии. «Зенит» яростно бросался на соперника, пытаясь спасти матч, но Тула выстояла. В пассиве Беляева лишь один эпизод: в первом тайме он неуклюже поскользнулся и упал рукой на мяч, подарив сопернику опасный стандарт.
Кирилл Комбаров – 3.0. Комбаров явно переживает вторую молодость в «Арсенале». Сегодня латераль успевал не только закрывать зоны в обороне, но и подключаться к атакам. КПД был не слишком высоким, но свою норму по навесам он выполнил.
Кадри Мохаммед – 3.5. Можно констатировать, что «Зенит» проиграл центр поля. Отличный матч провели опорники «Арсенала», которые сумели выиграть эту важную борьбу. Наверное, хозяева были злее и свежее. В активе Кадри – результативная передача перед четвёртым голом.
Георгий Костадинов – 3.5. Костадинов был менее заметен, чем его партнёр по опорной зоне, но именно он обеспечил «Арсеналу» необходимый перевес в этой зоне. Только посмотрите на показатели: 5 отборов, 3 перехвата, 4 выноса мяча в опасных ситуациях.
Зелимхан Бакаев – 4.0. Такой Бакаев срочно нужен «Спартаку»! И дело не только в прекрасном голе, который забил «спартаковец», находящийся в аренде в Туле. Сколько классных передач сегодня сделал Бакаев! Разрезающий пас на ход Кангва с выходом один на один и ударом в штангу форварда – настоящее искусство!
Резиуан Мирзов – 4.0. Кто уж точно затерзал оборону «Зенита», так это Мирзов. Хоть он и является довольно прямолинейным и предсказуемым игроком, но гости с ним не справились. Мирзов не только забил важнейший мяч, но ещё и регулярно напрягал фланги «Зенита». Единственный минус – стычка в концовке первого тайма, в результате которой он получил жёлтую карточку.
Сергей Ткачёв – 3.0. Ткачёв выглядел менее впечатляюще на фоне своих партнёров по команде, но его можно считать теневым героем. Он отдал четыре проникающие передачи (лучший результат) и закончил матч с 83,7% точностью пасов, лучше – только у Григалавы.
Эванс Кангва – 4.0. Непонятно, на кого был записан первый гол «Арсенала», посчитали ли его автоголом Лунёва? В любом случае, этот мяч сотворил Кангва, успевший добежать до нужной точки и протолкнуть его в сторону ворот. Далее у Эванса был удар в штангу и подкарауленный момент с чудовищной ошибкой Мевли.
Игорь Горбатенко – б/о. Горбатенко вышел на поле на 83-й минуте, времени, чтобы проявить себя, у него фактически не было.
Огнен Ожегович – б/о. Ожегович и вовсе появился на поле в компенсированное время, под премиальные, как говорится.
«Зенит»
Все. 4:2. Сине-бело-голубые уступают в Туле, но сохраняют лидерство в чемпионате России.#АрсеналЗенит pic.twitter.com/H7RfWt1PEZ— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 3, 2018
Андрей Лунёв – 2.5. «Зенит» провёл абсолютно кошмарный матч в плане игры в обороне, но, наверное, к Лунёву претензий быть не должно. В случае с первым голом де-факто именно голкипер «Зенита» занёс мяч в свои ворота, но какой вратарь в такой ситуации не стал бы фиксировать мяч? Лунёв просто не учёл скольжение по обмёрзшему полю.
Миха Мевля – 1.5. Чудовищный матч Мевли войдёт в историю «Зенита». И дело даже не только в скидке мяча под удар Кангве на третий мяч. На протяжении всей игры Мевля допускал серьёзные ошибки. Когда забивал Бакаев, защитник «Зенита» тоже проехал на пятой точке мимо мяча, купившись на финт. Да и в случае с ударом Кангвы в штангу Мевля пустил форварда за спину.
Бранислав Иванович – 2.0. Иванович тоже постарается побыстрее забыть этот неудачный матч. Хоть Бранислав и не стал антигероем матча, но также допускал множество ошибок. Вместе с Мевлей они раз за разом пускали соперников за спины, позволяя «Арсеналу» делать всё, что угодно. В случае с Ивановичем рейтинг улучшает отсутствие ужасной ошибки и фирменные длинные передачи вперёд.
Александр Анюков – 2.0. Анюков тоже провёл неудачный матч. В этой расстановке он стал фактически третьим центральным защитником. Неважное взаимопонимание и нехватка сил подвели и Александра. Особенно это было заметно в концовке (см. гол Бакаева).
Далер Кузяев – 3.0. Кузяев сумел сравнять счёт в первом тайме, откликнувшись на прострел Эрнани, спас «Зенит» в одном из эпизодов, успев вернуться в оборону. Традиционно Кузяев проделал колоссальный объём работы, став одним из самых активных в составе своей команды.
Роберт Мак – 3.0. В первом тайме именно Мак был тем, кто чаще всего обострял игру «Зенита». Мак бесчисленное количество раз навесил в штрафную, сделал 55 передач за матч (больше – только у Мевли).
Александр Ерохин – 2.5. Ерохин в этой встрече был практически незаметен. Запомнились несколько неприятных потерь в центре поля и проигранные микродуэли. Также во втором тайме Ерохин мог забить после навеса в штрафную, но не подстроился под мяч.
Эрнани – 3.5. Эрнани стал лучшим игроком в составе «Зенита». Сперва бразилец вернул в игру «Зенит», сделав классный прострел на Кузяева, а во втором тайме он мастерски реализовал свой шанс, забив второй мяч. На самом деле, гол Эрнани стоит рассмотреть поближе. Бразилец выполнил единственный удар, имевший голевые перспективы: не стал размахиваться и точно уложил мяч в сетку, направив его в цель «щёчкой». Большинство игроков в такой ситуации стали бы делать замах и упустили бы момент.
Леандро Паредес – 2.0. Паредес по своему потенциалу и уровню должен быть настоящим лидером «Зенита». Сегодня Леандро был незаметен, да, он сделал несколько классных фирменных передач, но с функциями диспетчера толком не справился. К слову, точность передач составила лишь 77,6% - крайне низкий показатель для аргентинца.
Артём Дзюба – 2.5. Артём был традиционно активен, стал соавтором второго гола, удачно скинув мяч на Дриусси, но, в целом, Дзюбу фактически выключили из игры. С результативностью в последнее время у Артёма есть проблемы.
Себастьян Дриусси – 2.0. Дриусси записал на свой счёт ассист в эпизоде со вторым голом. Там он действительно сыграл мастерски, здорово разобравшись в ситуации. В остальном Себастьян не впечатлил, за весь матч он не нанёс ни одного удара!
Игорь Смольников – 2.0. Смольников провёл на поле почти 25 минут, но в игру так и не попал. Запомнился неудачный навес за лицевую линию, да несколько проигранных единоборств.
Антон Заболотный – б/о. Заболотный провёл на поле около 15 минут, Антон исхитрился сделать неплохой пас пяткой рядом с чужой штрафной, но затем в простой ситуации ошибся и не сумел обработать мяч. Как его тут оценивать?
Клаудио Маркизио – б/о. Маркизио вышел на поле в самой концовке. Итальянец успел сделать один точный навес на потенциальный гол на голову Ерохину в компенсированное время. В общем-то, больше ничего о его игре сказать нельзя.
Чемпионат России
16 тур
"Арсенал" – "Зенит" 4:2
Голы: Лунёв, 6 (аг), Мирзов, 39, Кангва, 74, Бакаев, 77 - Кузяев, 21, Эрнани, 57.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).
Предупреждения: Альварес, 21, Мирзов, 41, Паредес, 41, Кузяев, 53, Дзюба, 71, Анюков, 86.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.