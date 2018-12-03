Провал Мевли, великолепные Бакаев и Кангва: оценки по итогам матча «Арсенал» - «Зенит»

Все. 4:2. Сине-бело-голубые уступают в Туле, но сохраняют лидерство в чемпионате России.#АрсеналЗенит pic.twitter.com/H7RfWt1PEZ — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 3, 2018

16-й тур чемпионата России по футболу завершился в Туле сенсационно. «Арсенал» на своём поле обыграл «Зенит», отправив в ворота соперника четыре мяча. В предыдущих 15 матчах питерцы пропустили лишь 11 мячей.недоумевает в связи с неудачными действиями гостей в обороне и восхищается прытью туляков.«Арсенал» со времён Олега Кононова был боевитой командой, готовой охотно атаковать с риском для собственных ворот. Сложно сказать, что поменял в игре туляков Игорь Черевченко, сменивший Кононова во главе команды, но пока «Арсенал» остаётся задорной командой со зрелищной игрой. В матче с «Зенитом» хозяева выдали настоящее шоу, использовав бардак в обороне соперника.Главный хайлайт с участием Левашова – его забег к ограждению трибун после финального свистка. Тем не менее, на поле голкипер «Арсенала» также неплохо проявил себя, не считая эпизода с первым голом. Пожалуй, там он мог выручить. Но, всё же, отдадим должное Левашову: «Зенит» нанёс 13 ударов в створ ворот «Арсенала».Альварес, пожалуй, был худшим среди всех защитников своей команды. После пропущенного мяча он отправился ругаться с судьёй, за что получил жёлтую карточку. В то же время Альварес не впечатлил и своими показателями: 1 отбор и 2 перехвата, 52,4% точность передач (худший результат среди полевых игроков хозяев).Григалава фактически тенью следовал по пятам за Артёмом Дзюбой. В целом, защитник «Арсенала» со своей задачей справился. Григалава ещё и регулярно получал по ногам от соперника, доигрывая матч с многочисленными повреждениями. Но в плане игры в обороне он провёл выдающийся матч.Вообще, защитникам «Арсенала» можно смело выписывать премии. «Зенит» яростно бросался на соперника, пытаясь спасти матч, но Тула выстояла. В пассиве Беляева лишь один эпизод: в первом тайме он неуклюже поскользнулся и упал рукой на мяч, подарив сопернику опасный стандарт.Комбаров явно переживает вторую молодость в «Арсенале». Сегодня латераль успевал не только закрывать зоны в обороне, но и подключаться к атакам. КПД был не слишком высоким, но свою норму по навесам он выполнил.Можно констатировать, что «Зенит» проиграл центр поля. Отличный матч провели опорники «Арсенала», которые сумели выиграть эту важную борьбу. Наверное, хозяева были злее и свежее. В активе Кадри – результативная передача перед четвёртым голом.Костадинов был менее заметен, чем его партнёр по опорной зоне, но именно он обеспечил «Арсеналу» необходимый перевес в этой зоне. Только посмотрите на показатели: 5 отборов, 3 перехвата, 4 выноса мяча в опасных ситуациях.Такой Бакаев срочно нужен «Спартаку»! И дело не только в прекрасном голе, который забил «спартаковец», находящийся в аренде в Туле. Сколько классных передач сегодня сделал Бакаев! Разрезающий пас на ход Кангва с выходом один на один и ударом в штангу форварда – настоящее искусство!Кто уж точно затерзал оборону «Зенита», так это Мирзов. Хоть он и является довольно прямолинейным и предсказуемым игроком, но гости с ним не справились. Мирзов не только забил важнейший мяч, но ещё и регулярно напрягал фланги «Зенита». Единственный минус – стычка в концовке первого тайма, в результате которой он получил жёлтую карточку.Ткачёв выглядел менее впечатляюще на фоне своих партнёров по команде, но его можно считать теневым героем. Он отдал четыре проникающие передачи (лучший результат) и закончил матч с 83,7% точностью пасов, лучше – только у Григалавы.Непонятно, на кого был записан первый гол «Арсенала», посчитали ли его автоголом Лунёва? В любом случае, этот мяч сотворил Кангва, успевший добежать до нужной точки и протолкнуть его в сторону ворот. Далее у Эванса был удар в штангу и подкарауленный момент с чудовищной ошибкой Мевли.Горбатенко вышел на поле на 83-й минуте, времени, чтобы проявить себя, у него фактически не было.Ожегович и вовсе появился на поле в компенсированное время, под премиальные, как говорится.«Зенит» провёл абсолютно кошмарный матч в плане игры в обороне, но, наверное, к Лунёву претензий быть не должно. В случае с первым голом де-факто именно голкипер «Зенита» занёс мяч в свои ворота, но какой вратарь в такой ситуации не стал бы фиксировать мяч? Лунёв просто не учёл скольжение по обмёрзшему полю.Чудовищный матч Мевли войдёт в историю «Зенита». И дело даже не только в скидке мяча под удар Кангве на третий мяч. На протяжении всей игры Мевля допускал серьёзные ошибки. Когда забивал Бакаев, защитник «Зенита» тоже проехал на пятой точке мимо мяча, купившись на финт. Да и в случае с ударом Кангвы в штангу Мевля пустил форварда за спину.Иванович тоже постарается побыстрее забыть этот неудачный матч. Хоть Бранислав и не стал антигероем матча, но также допускал множество ошибок. Вместе с Мевлей они раз за разом пускали соперников за спины, позволяя «Арсеналу» делать всё, что угодно. В случае с Ивановичем рейтинг улучшает отсутствие ужасной ошибки и фирменные длинные передачи вперёд.Анюков тоже провёл неудачный матч. В этой расстановке он стал фактически третьим центральным защитником. Неважное взаимопонимание и нехватка сил подвели и Александра. Особенно это было заметно в концовке (см. гол Бакаева).Кузяев сумел сравнять счёт в первом тайме, откликнувшись на прострел Эрнани, спас «Зенит» в одном из эпизодов, успев вернуться в оборону. Традиционно Кузяев проделал колоссальный объём работы, став одним из самых активных в составе своей команды.В первом тайме именно Мак был тем, кто чаще всего обострял игру «Зенита». Мак бесчисленное количество раз навесил в штрафную, сделал 55 передач за матч (больше – только у Мевли).Ерохин в этой встрече был практически незаметен. Запомнились несколько неприятных потерь в центре поля и проигранные микродуэли. Также во втором тайме Ерохин мог забить после навеса в штрафную, но не подстроился под мяч.Эрнани стал лучшим игроком в составе «Зенита». Сперва бразилец вернул в игру «Зенит», сделав классный прострел на Кузяева, а во втором тайме он мастерски реализовал свой шанс, забив второй мяч. На самом деле, гол Эрнани стоит рассмотреть поближе. Бразилец выполнил единственный удар, имевший голевые перспективы: не стал размахиваться и точно уложил мяч в сетку, направив его в цель «щёчкой». Большинство игроков в такой ситуации стали бы делать замах и упустили бы момент.Паредес по своему потенциалу и уровню должен быть настоящим лидером «Зенита». Сегодня Леандро был незаметен, да, он сделал несколько классных фирменных передач, но с функциями диспетчера толком не справился. К слову, точность передач составила лишь 77,6% - крайне низкий показатель для аргентинца.Артём был традиционно активен, стал соавтором второго гола, удачно скинув мяч на Дриусси, но, в целом, Дзюбу фактически выключили из игры. С результативностью в последнее время у Артёма есть проблемы.Дриусси записал на свой счёт ассист в эпизоде со вторым голом. Там он действительно сыграл мастерски, здорово разобравшись в ситуации. В остальном Себастьян не впечатлил, за весь матч он не нанёс ни одного удара!Смольников провёл на поле почти 25 минут, но в игру так и не попал. Запомнился неудачный навес за лицевую линию, да несколько проигранных единоборств.Заболотный провёл на поле около 15 минут, Антон исхитрился сделать неплохой пас пяткой рядом с чужой штрафной, но затем в простой ситуации ошибся и не сумел обработать мяч. Как его тут оценивать?Маркизио вышел на поле в самой концовке. Итальянец успел сделать один точный навес на потенциальный гол на голову Ерохину в компенсированное время. В общем-то, больше ничего о его игре сказать нельзя.Лунёв, 6 (аг), Мирзов, 39, Кангва, 74, Бакаев, 77 - Кузяев, 21, Эрнани, 57.Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва.Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).Альварес, 21, Мирзов, 41, Паредес, 41, Кузяев, 53, Дзюба, 71, Анюков, 86.