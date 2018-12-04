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Никола Влашич третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич выбран болельщиками лучшим игроком команды в ноябре.

Болельщики армейцев выбирают хорвата игроком месяца уже в третий раз подряд.

В прошедшем месяце Влашич принял участие в пяти матчах и забил гол в ворота чешской "Виктории".

ЦСКА
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 15:33
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