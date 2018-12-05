Новости партнеров

"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда

Александр Кокорин, арестованный до 8 декабря по делам об избиениях в центре Москвы, считает, что Тверской районный суд избрал слишком суровую меру пресечения.

"Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Я явился на дачу показаний после звонка Павла Мамаева. Помогаем следствию. Тех свидетелей, которых не хватало, нашли мы сами. На первой даче показаний следователь оскорбил меня. За два месяца провели несколько очных ставок.

Никакого сговора не было. С моей стороны, мой удар Паку был ответом на оскорбление. Почему мне были предъявлены обвинения по Соловчуку, которого я пальца не трогал? На первых видео слышно, как Соловчук нас оскорблял. И с Паком мы примирились. Почему это не приобщается, мне непонятно. Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают. Надеюсь на ваш профессионализм", - цитирует Кокорина "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 14:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.