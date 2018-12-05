Новости партнеров

Ханни – лидер команды, Тимофеев – не её уровень. Оценки за матч "Спартак" – "Урал"

Ханни – лидер команды, Тимофеев – не её уровень. Оценки за матч "Спартак" – "Урал"В первом кубковом матче никто не смог добиться преимущества: счёт 1:1 отразил происходившее на поле. Rusfootball.info оценивает действия игроков «Спартака» и «Урала».

«Спартак»


Максименко – 3.0. В начале встречи Александр неудачно выбил мяч и организовал сопернику перспективную контратаку, в концовке не смог зафиксировать мяч после обреза Ташаева и едва не помог тёзке отметиться автоголом. Не самое уверенное, но нормальное возвращение в состав, в голе вины вратаря нет.

Рассказов – 2.5, Кутепов – 3.5, Джикия – 2.5, Комбаров – 3.0. Если сильный матч Николая с «Локомотивом» испортил эпизод с пенальти, то сегодня он раз за разом не успевал за Эль-Кабиром и был уязвимым местом. Кутепов, напротив, действовал уверенно, выигрывал все верховые единоборства. Однако в голевом эпизоде Ильину должен был противостоять Джикия и почему-то этого не сделал, просто посмотрев на мяч и прыжок одинокого нападающего. Комбаров совершил самый красивый удар в своей карьере и отыграл без особых провалов, но получил неприятную травму.

Мельгарехо – 3.0, Глушаков – 3.0, Тимофеев – 2.0, Ханни – 4.0. Капитан «Спартака» прочувствовал магию гола после того, как болельщик выбежал пожать ему руку, и был очень заряжен на удар. Порой получалось даже неплохо, но где-то следовало сыграть и тоньше. Мельгарехо и Ханни упустили по хорошему моменту, но Софьян с лихвой компенсировал это очередным голом и несколькими отличными передачами. К примеру, на незасчитанный гол Зе Луиша, на Тимофеева… Артём, к сожалению, вообще не предъявляет аргументов в пользу того, чтобы остаться в составе – даже в командах-аутсайдерах с таким уровнем игры на поле не выходят.

Зе Луиш – 3.5, Адриано – 3.5. Нападающие «Спартака» остались без голов, но были активны и истрепали соперников. Зе помимо большого количества единоборств отметился, например, шикарным выводом 1 на 1 Мельгарехо, а Луис блистал пятками. В конце концов, и гола Ханни не было бы, не навяжи Зе борьбу.

Попов – 3.0, Роша – 2.0, Ташаев – 2.0. Ивелин давал разгуляться уральцам, но внёс хоть какой-то конструктив и культуру паса после ужаса от Тимофеева. Роша вышел очень скромно – передачи только ближнему и только напрашивающиеся с фланга в штрафную. Непохоже, что бразилец собирается выгрызать право играть на морозе. Ташаев был вынужден играть левого защитника и поначалу здорово смотрелся в этой роли, но едва не привёл команду к поражению обрезом и удар в Максименко.

«Урал»


Годзюр – 3.5. Начал матч с бодрого сэйва после удара Глушакова, работал не так много, но качественно, не привозил. Хотя по голу Ханни вопросы могут быть.

Кулаков – 3.0, Брызгалов – 2.5, Ароян – 2.5, Меркулов – 3.0. На самом деле, худшим в обороне «Урала» был Меркулов, но голевой передачей перекрыл большинство своих «косяков». От Кулакова мы привыкли ожидать большего в атаке, где Денис почти ничем себя не проявил. Назвать хорошей игру центральных защитников не получится, даже если бы помимо голевого эпизода они бы вообще не ошибались. Брызгалов сначала помешал Димитрову выбить мяч, потом не успел помешать Зе Луишу протолкнуть мяч на Ханни, который забил из-под Арояна.

Димитров – 2.5, Егорычев – 3.0, Бавин – 3.0, Эль-Кабир – 4.0. Традиционно ударный правый фланг «Урала» сегодня поник на фоне яркого перфоманса Эль-Кабира, который был главной проблемой спартаковской обороны. И пусть Рассказова перед голевым пасом накрутил Меркулов, заслуга измотавшего Николая Эль-Кабира тут велика. Егорычев и Бавин сыграли нормально, первый и вовсе вывел Димитрова 1 на 1, но тот зачем-то решил бить с линии штрафной.

Бикфалви – 3.5, Ильин – 4.0. Румын не наказал Ташаева за обрез в концовке, но играл важнейшую роль при переходе из обороны в атаку, который приводил к остроте у ворот «Спартака». Ильин, уже было потерявший место в основе, в кои-то веки забил, чем обеспечил себе хорошую оценку.

Жигулёв – 3.0, Панюков – б/о. Парфёнов не стал использовать все замены. Должно быть, игра его устраивала. Жигулёв картины не испортил, а автор победного мяча в недавнем матче этих команд провёл на поле слишком мало времени.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Урал Ханни Тимофеев
Сегодня, 22:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Romgus  Самара (Сегодня, 22:49)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Сибирячок
Странно, Тимофеев играл у Карреры, а Ханни не играл.

страннее, что Тимофеев и у Кононова играет
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 22:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В атаке все лучше и лучше,причем все в пас и осмысленно,создаем но не забиваем.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:29)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Странно, Тимофеев играл у Карреры, а Ханни не играл.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.