Юрий Газинский: не думаю, что на игре "Краснодара" сказался плотный график (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал ничью в матче с "Ростовом" (2:2).- Всегда приятно играть на домашнем стадионе. Всегда хорошо поддерживают, это добавляет эмоции. В первом тайме мы достаточно организованно играли, забили два мяча. Потом пропустили нелепый гол, опять со стандарта пропустили... "Ростов" - достаточно хорошая команда, хорошо обороняются, прекрасно знаем эту команду. И та и другая команда не хотят проигрывать и уступать.Не думаю, что сказался плотный график. Мы так давно уже играем и ссылаться на это будет неправильно. Конечно, хотели выиграть перед ответной встречей и задел был бы намного приятнее.Почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра, решил не рисковать и попросил замену.