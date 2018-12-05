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Юрий Газинский: не думаю, что на игре "Краснодара" сказался плотный график (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал ничью в матче с "Ростовом" (2:2).



- Всегда приятно играть на домашнем стадионе. Всегда хорошо поддерживают, это добавляет эмоции. В первом тайме мы достаточно организованно играли, забили два мяча. Потом пропустили нелепый гол, опять со стандарта пропустили... "Ростов" - достаточно хорошая команда, хорошо обороняются, прекрасно знаем эту команду. И та и другая команда не хотят проигрывать и уступать.

Не думаю, что сказался плотный график. Мы так давно уже играем и ссылаться на это будет неправильно. Конечно, хотели выиграть перед ответной встречей и задел был бы намного приятнее.

Почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра, решил не рисковать и попросил замену.

Rusfootball.info
Теги: Газинский Краснодар Ростов Rвидео
Сегодня, 22:26
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