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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (10)
Юрий Газинский: не думаю, что на игре "Краснодара" сказался плотный график (видео)
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал ничью в матче с "Ростовом" (2:2).
- Всегда приятно играть на домашнем стадионе. Всегда хорошо поддерживают, это добавляет эмоции. В первом тайме мы достаточно организованно играли, забили два мяча. Потом пропустили нелепый гол, опять со стандарта пропустили... "Ростов" - достаточно хорошая команда, хорошо обороняются, прекрасно знаем эту команду. И та и другая команда не хотят проигрывать и уступать.
Не думаю, что сказался плотный график. Мы так давно уже играем и ссылаться на это будет неправильно. Конечно, хотели выиграть перед ответной встречей и задел был бы намного приятнее.
Почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра, решил не рисковать и попросил замену.
Rusfootball.info
- Всегда приятно играть на домашнем стадионе. Всегда хорошо поддерживают, это добавляет эмоции. В первом тайме мы достаточно организованно играли, забили два мяча. Потом пропустили нелепый гол, опять со стандарта пропустили... "Ростов" - достаточно хорошая команда, хорошо обороняются, прекрасно знаем эту команду. И та и другая команда не хотят проигрывать и уступать.
Не думаю, что сказался плотный график. Мы так давно уже играем и ссылаться на это будет неправильно. Конечно, хотели выиграть перед ответной встречей и задел был бы намного приятнее.
Почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра, решил не рисковать и попросил замену.
Rusfootball.info
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