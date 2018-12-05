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"Краснодар" и "Ростов" - лучшие команды этой осени
Их первый матч в Кубке получился классным. Команды вправе жаловаться на недостаток внимания к себе.
Карпин ограничен в кадрах
Валерий Карпин возвращает в "Ростов" лучшие бердыевские традиции. Надежная игра в обороне - раз, высокая реализация моментов - два. С первым пока не получается от слова совсем, а зато второе происходит в различных сочетаниях. Особенно при стандартах. Если Маурицио Сарри называют "Мистер 33", за большое количество вариантов при штрафных/угловых, то Карпин потихоньку тоже приближается к этой цифре. Похоже, у каждого игрока "Ростова" есть различные памятки, когда и где стоять.
А крепкая оборона как раз страдает из-за кадрового дефицита. "Ростов" не готов играть на 2 фронта, взаимозаменяемости при игре без мяча нет (с Гацканом и без команда действует абсолютно по-разному). Для Карпина Кубок - это больше возможность обкатать молодежь. Ведь пока получается в чемпионате, надо для него и беречь своих основных. А молодежь не тянет. Даже сам коуч признался, что его команда просто испугалась "Краснодар".
"Краснодар" сильнее всех страдает из-за лимита
Куэва и Рамирес - однозначно самые техничные латерали российского чемпионата. Но постоянно выходить в таком сочетании "Краснодар" не может, потому что в центре играет Перейра, а не Уткин, а, значит, надо жертвовать легионерской позицией в обороне. Вот и смотрит Мусаев с бровки, как мимо него пробегает Сергей Петров, у которого в атаке начинаются настоящие мучения, а не помощь нападающим. Это как при наличии автомобиля тебя заставляют ездить на выходных по магазинам на маршрутке.
Куэва вообще разрушил сегодня тренд, что со штрафных в РПЛ забивает только Фернандо. Его удар, как бросок рукой, стал самым красивым голом, как минимум, в первых четвертьфиналах. А там, может, и всей недели в российском футболе. Да и Рамирес так на фланге раскручивал Паршивлюка, что даже стало как-то неудобно, что какой-то месяц назад многие с наморщенным лбом и надутыми щеками доказывали, как защитник "Ростова" нужен сборной России. Ведь только с такими мастерами, как Куэва и Рамиреса, демонстрируется настоящий уровень.
Южное дерби круче московских
Ну да, когда играют "Спартак" и ЦСКА, там больше нерва, чем самой игры. Хотя нейтральным болельщикам абсолютно все равно, кто там и как друг друга троллил баннерами в главном дерби страны. А уж последний матч красно-белых с "Локомотивом" - это вообще кровь и песок (ой, кажется, это название одноименного с клубом сериала), чем игра в футбол. Снег, полупустые трибуны, что на "Открытии" (сейчас), что в Черкизово (почти всегда), вечные скандалы из-за судейства. Это как реалити-шоу - в какой момент ни включи, все понятно и все одно и тоже.
Хорошо, что теперь есть альтернатива. И альтернатива, не высосанная из пальца с определением "самобытные команды", а качественная и даже красивая. Мусаев и Карпин сделали такие команды, которые при встрече друг с другом показывают настоящую жару с ярким футболом. И вывеска (условно) на любое московское дерби - это уже не матч тура, как раньше считалось по умолчанию. "Краснодар" и "Ростов" своим южным дерби показали, что в провинции футбол настоящий. И ради перфоманса теперь не стоит ехать в столицы.
За 2 встречи (одна в чемпионате, вторая - в Кубке) команды настреляли 8 голов. В одной рвут воспитанники, в другой - местная и приезжая молодежь. Тренер "Краснодар" лишь на 1 год старше Александра Гацкана, выгрызавшего все в центре у "Ростова". И не вспомнить какое столичное дерби было столь же дерзкое в этом сезоне?
Игра "Краснодара" - кайф. Но почему так мало интереса к клубу?
"Краснодар" идет на 2-ом месте в чемпионате. Команда забивает голы в стиле гвардиоловской "Барселоны". В клубе растет крутейшая молодежь, которой уже наскучило возиться с дядьками в суровых условиях ФНЛ. Восхищение стадионом превратилось в банальность. И все равно - канал "Матч Премьер", пусть в авторской, но, по сути, итоговой программе футбольного тура посвящает "Краснодару" 4 минуты из общего хронометража почти в 2 часа. Это как вообще?!
Почему телек, с которого обычно гундят о том, что поколение Youtube - это потерянное поколение, что только на ТВ-ных бюджетах можно сделать качественный контент, скатывает к абсолютно интернетовским, кликабельным темам? Почему тема выскакивавших на поле болельщиков должна мусолиться от мнения к мнению? Почему продление арестов футболистов становится основным материалом в день, когда в Кубке играет чемпион, бронзовый призер и 2 лидера РПЛ?
Может, из-за этого "Краснодар" и прислал в суд положительную характеристику на Мамаева, чтобы добавить медийности, когда он вновь вернется на поле? Или же это мы сами виноваты в том, что интересуемся только скандалами а-ля "Пусть Говорят"? Спрос же рождает предложения. И если выпуски блога Евгения Савина будут собирать просмотров больше, чем рассуждения какого-нибудь Николая Соболев, который далек от футбола, как выборы имен аэропортам от здравого смысла, то и "желтухи" станет меньше.
Видимо, мы сами должны сделать так, чтобы и у нас на экранах появился свой Гари Линекер. Чтобы нам показывали и рассказывали больше о футболе, а не прямые трансляции из зала суда с комментариями адвокатов. Тогда "Краснодар" и устанет от внимания к себе.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Карпин ограничен в кадрах
Валерий Карпин возвращает в "Ростов" лучшие бердыевские традиции. Надежная игра в обороне - раз, высокая реализация моментов - два. С первым пока не получается от слова совсем, а зато второе происходит в различных сочетаниях. Особенно при стандартах. Если Маурицио Сарри называют "Мистер 33", за большое количество вариантов при штрафных/угловых, то Карпин потихоньку тоже приближается к этой цифре. Похоже, у каждого игрока "Ростова" есть различные памятки, когда и где стоять.
А крепкая оборона как раз страдает из-за кадрового дефицита. "Ростов" не готов играть на 2 фронта, взаимозаменяемости при игре без мяча нет (с Гацканом и без команда действует абсолютно по-разному). Для Карпина Кубок - это больше возможность обкатать молодежь. Ведь пока получается в чемпионате, надо для него и беречь своих основных. А молодежь не тянет. Даже сам коуч признался, что его команда просто испугалась "Краснодар".
"Краснодар" сильнее всех страдает из-за лимита
Куэва и Рамирес - однозначно самые техничные латерали российского чемпионата. Но постоянно выходить в таком сочетании "Краснодар" не может, потому что в центре играет Перейра, а не Уткин, а, значит, надо жертвовать легионерской позицией в обороне. Вот и смотрит Мусаев с бровки, как мимо него пробегает Сергей Петров, у которого в атаке начинаются настоящие мучения, а не помощь нападающим. Это как при наличии автомобиля тебя заставляют ездить на выходных по магазинам на маршрутке.
Куэва вообще разрушил сегодня тренд, что со штрафных в РПЛ забивает только Фернандо. Его удар, как бросок рукой, стал самым красивым голом, как минимум, в первых четвертьфиналах. А там, может, и всей недели в российском футболе. Да и Рамирес так на фланге раскручивал Паршивлюка, что даже стало как-то неудобно, что какой-то месяц назад многие с наморщенным лбом и надутыми щеками доказывали, как защитник "Ростова" нужен сборной России. Ведь только с такими мастерами, как Куэва и Рамиреса, демонстрируется настоящий уровень.
Южное дерби круче московских
Ну да, когда играют "Спартак" и ЦСКА, там больше нерва, чем самой игры. Хотя нейтральным болельщикам абсолютно все равно, кто там и как друг друга троллил баннерами в главном дерби страны. А уж последний матч красно-белых с "Локомотивом" - это вообще кровь и песок (ой, кажется, это название одноименного с клубом сериала), чем игра в футбол. Снег, полупустые трибуны, что на "Открытии" (сейчас), что в Черкизово (почти всегда), вечные скандалы из-за судейства. Это как реалити-шоу - в какой момент ни включи, все понятно и все одно и тоже.
Хорошо, что теперь есть альтернатива. И альтернатива, не высосанная из пальца с определением "самобытные команды", а качественная и даже красивая. Мусаев и Карпин сделали такие команды, которые при встрече друг с другом показывают настоящую жару с ярким футболом. И вывеска (условно) на любое московское дерби - это уже не матч тура, как раньше считалось по умолчанию. "Краснодар" и "Ростов" своим южным дерби показали, что в провинции футбол настоящий. И ради перфоманса теперь не стоит ехать в столицы.
За 2 встречи (одна в чемпионате, вторая - в Кубке) команды настреляли 8 голов. В одной рвут воспитанники, в другой - местная и приезжая молодежь. Тренер "Краснодар" лишь на 1 год старше Александра Гацкана, выгрызавшего все в центре у "Ростова". И не вспомнить какое столичное дерби было столь же дерзкое в этом сезоне?
Игра "Краснодара" - кайф. Но почему так мало интереса к клубу?
"Краснодар" идет на 2-ом месте в чемпионате. Команда забивает голы в стиле гвардиоловской "Барселоны". В клубе растет крутейшая молодежь, которой уже наскучило возиться с дядьками в суровых условиях ФНЛ. Восхищение стадионом превратилось в банальность. И все равно - канал "Матч Премьер", пусть в авторской, но, по сути, итоговой программе футбольного тура посвящает "Краснодару" 4 минуты из общего хронометража почти в 2 часа. Это как вообще?!
Почему телек, с которого обычно гундят о том, что поколение Youtube - это потерянное поколение, что только на ТВ-ных бюджетах можно сделать качественный контент, скатывает к абсолютно интернетовским, кликабельным темам? Почему тема выскакивавших на поле болельщиков должна мусолиться от мнения к мнению? Почему продление арестов футболистов становится основным материалом в день, когда в Кубке играет чемпион, бронзовый призер и 2 лидера РПЛ?
Может, из-за этого "Краснодар" и прислал в суд положительную характеристику на Мамаева, чтобы добавить медийности, когда он вновь вернется на поле? Или же это мы сами виноваты в том, что интересуемся только скандалами а-ля "Пусть Говорят"? Спрос же рождает предложения. И если выпуски блога Евгения Савина будут собирать просмотров больше, чем рассуждения какого-нибудь Николая Соболев, который далек от футбола, как выборы имен аэропортам от здравого смысла, то и "желтухи" станет меньше.
Видимо, мы сами должны сделать так, чтобы и у нас на экранах появился свой Гари Линекер. Чтобы нам показывали и рассказывали больше о футболе, а не прямые трансляции из зала суда с комментариями адвокатов. Тогда "Краснодар" и устанет от внимания к себе.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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